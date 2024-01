DC : Milly Alcock de House of the Dragon devient Supergirl

DC trouve sa nouvelle super-héroïne et caste Milly Alcock de House of the Dragon dans le rôle de Supergirl.

Supergirl a un nouveau visage. L’actrice de House of the Dragon, Milly Alcock, a décroché le rôle tant convoité de Supergirl dans le nouvel univers DC de James Gunn et Peter Safran.

La jeune actrice australienne, est notamment connue pour avoir joué la jeune princesse Rhaenyra Targaryen dans la première saison du spin-off de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon.

Selon Deadline, elle a décroché le rôle face à Emilia Jones (CODA) et Meg Donnelly, l’actrice qui prête sa voix à Supergirl dans les films animés de DC.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la nouvelle Supergirl apparaîtrait dans le film Superman Legacy réalisé par James Gunn, dont le tournage commence bientôt en Géorgie, mais ce n’est pas à 100 %. Ce qui est certain, c’est qu’elle apparaîtra dans un projet basé sur DC avant de jouer dans son long métrage solo, Supergirl : Woman of Tomorrow.

Pour le moment, aucun réalisateur n’a été annoncé pour le projet Supergirl qui a été annoncé pour la première fois lors de la journée de presse du studio DC il y a un an. Ce film est basé sur la série de comic books de Tom King, illustrée par Bilquis Evely.

Au moment de l’annonce du film, Gunn a déclaré : « Dans notre série, nous voyons la différence entre Superman qui a été envoyé sur Terre et élevé par des parents aimants dès son enfance et Supergirl qui a été élevée sur un rocher, un bout de Krypton, et a vu tout le monde autour d’elle mourir et être tué de manière terrible pendant les 14 premières années de sa vie, puis est venue sur Terre quand elle était une jeune fille. Elle est beaucoup plus hardcore ; elle n’est pas exactement la Supergirl que nous avons l’habitude de voir. »

A propos du casting de Alcock, Gunn a déclaré sur Instagram : « Milly est une jeune actrice incroyablement talentueuse et je suis incroyablement excité à l’idée qu’elle fasse partie du DCU. Oui, je l’ai découverte pour la première fois dans House of the Dragon mais j’ai été époustouflé par ses auditions variées et ses tests d’écran pour #Supergirl. Elle incarne Kara telle qu’envisagée par @tomking_tk, @bilquis et Ana Nogueira. »

Kara Zor-El alias Supergirl, a récemment été jouée par Sasha Calle dans le film The Flash et par Melissa Benoist dans la série Supergirl qui s’est terminée en 2021.

On attend désormais de voir comment cette nouvelle Supergirl sera introduite dans le nouveau DCU.

Source : Deadline / Crédit ©DR