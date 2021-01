Réalisation : Armando Iannucci Casting : Dev Patel, Ben Wishaw, Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton Nationalité : Royaume-Uni, Etats-Unis Titre original : The Personal History of David Copperfield Genre : Drame, Comédie Durée : 1h59 Année de production : 2020 Distributeur : Amazon Prime Video

Critique du film L’Histoire Personnelle de David Copperfield, adaptation du roman de Charles Dickens avec Dev Patel dans le rôle principal.

L’Histoire Personnelle de David Copperfield n’est pas un biopic du magicien David Copperfield, c’est l’adaptation d’un des plus célèbres romans de l’écrivain britannique Charles Dickens. Le film retrace de manière originale, le parcours de David Copperfield, d’une enfance pauvre jusqu’au statut d’auteur à succès, grâce à la persévérance et malgré un manque de discipline personnelle. Ce film est aussi un rappel que Dev Patel est un acteur formidable qui incarne tous ses personnages avec sincérité. Sans aucun doute, il brille dans le rôle principal et le petit Jairaj Varsani, qui incarne le jeune David, marche sur les pas de son ainé.

Le film s’ouvre de manière théâtrale avec la version adulte de David (Patel) se présentant à un public dans un théâtre bondé avant de plonger, littéralement, dans son passé pour voir sa naissance. De là, un récit à couper le souffle s’enchaine sur les mésaventures de David et sa quête d’identité. On le voit passer de la vie de campagne en bord de mer à un travail de misère dans une usine londonienne, puis d’une famille déjantée à une autre : les joyeux et gentils Peggotty dans leur péniche chaotique; les Micawber régulièrement endettés mais toujours optimistes, avant qu’il ne reconnecte avec sa famille.

Fantaisie légère

Dans L’Histoire Personnelle de David Copperfield, le réalisateur et scénariste Armando Iannucci (In The Loop) offre un récit très honnête et une réalisation assez dynamique pour raconter l’histoire d’un personnage qui aura vécu une vie bien mouvementée. Iannucci et son co-scénariste, Simon Blackwell, ont créé une adaptation de Dickens légère et divertissante avec beaucoup de cœur, mais par moment, on se demande si ce n’est pas trop léger parce qu’on peut finir par s’envoler (comme le cerf-volant du film) dans la fantaisie. Ce n’est pas forcément une mucise chose parce qu’en ce moment, on a bien besoin de légèreté, c’est juste qu’on peut décrocher par moment. Le fait qu’il y ait aussi beaucoup de personnages n’aide pas toujours à suivre correctement, on perd le fil. Mais tous ces personnages excentriques sont un régal et on s’attache à eux.

Avec ses transitions de scènes spirituelles et son rythme accéléré, L’Histoire Personnelle de David Copperfield peut être si distrayant que ses performances plus subtiles sont sous-estimées. Le personnage de Betsey Trotwood, délicieusement excentrique et incarnée par une formidable Tilda Swinton est inoubliable, mais la détresse de Hugh Laurie en tant que M. Dick a besoin de plus de temps pour briller, mais il reste absolument impeccable dans son rôle. De même que Ben Whishaw dans le rôle d’Uriah Heep, un drôle d’individu légèrement flippant. l’exubérence de Peter Capaldi, est quant à elle, magique.

Un film inclusif et diversifié

Visuellement, c’est un régal c’est coloré et narrativement, comme déjà souligné, le récit est assez rapide même si de manière contradictoire, le film est un peu long. Cela n’enlève en rien à l’originalité du film qui est rempli de moments poétiques. Iannucci s’amuse avec sa caméra, il mélange les genres sans aucun complexe. Cela donne au film une vigueur visuelle légère qui le pousse à travers les moments narratifs moins forts.

L’Histoire Personnelle de David Copperfield a aussi le mérite de mélanger toutes les ethnies sans distinction, même si nous sommes dans l’Angleterre Victorienne. Dans un autre film, le mélange ethnique qui n’a ni queue ni tête aurait été un problème et sortirait complètement le spectateur de l’histoire, mais ici, c’est complètement normal et c’est même rafraichissant. Au début c’est déroutant, mais on fini par s’y faire.

Pour exemple, une femme noire à un fils blanc et un asiatique a une fille noire. Et bien évidemment, notre personnage principal est joué par Dev Patel qui est d’origine indienne alors que le reste de sa famille est blanche. Cette multiethnicité et la diversité dans le casting n’est ni texte ni sous-texte, c’est un rappel que le teint blanchâtre de nombreux drames costumés ne doit pas être confondu avec une exactitude historique. L’Histoire Personnelle de David Copperfield est de la fiction, c’est du cinéma d’évasion, ce n’est pas une leçon d’histoire.

Ce film est un joli conte, un long-métrage amusant, divertissant, plein d’inventivité et plein de cœur qui est à découvrir sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video