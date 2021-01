Deadpool 3 : Le plan original du film était un road trip avec Wolverine

Ryan Reynolds dévoile que les plans originaux de Deadpool 3 étaient un road trip avec Logan alias Wolverine.

Deadpool 3 est bien en développement chez Disney / Marvel Studios, mais il ne sera pas tout à fait comme il était prévu à l’origine. Avant que Disney ne rachète la Fox il était apparemment prévu que Deadpool et Wolverine s’engagent dans un road trip.

Sur Twitter, Ryan Reynolds a cherché à attirer l’attention sur le hashtag #BellLetsTalk pour aider à promouvoir la sensibilisation à la santé mentale. Dans un effort apparent pour aider le tweet à gagner en popularité, Reynolds a également révélé avec désinvolture le concept original de Deadpool 3 avant que Disney n’acquière Fox pour emmener la mercenaire dans une autre direction.

Il écrit : « Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellLetsTalk, vous pouvez faire une différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Façon Rashomon. Pour de vrai. »

It’s critical to have open, honest and healthy discussions around mental health. By retweeting #BellLetsTalk you can make a difference. In case that’s not enough, before Disney bought Fox, Deadpool 3 was gonna be a road trip between Deadpool and Logan. Rashomon style. For real.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 28, 2021