Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes : Comment Nebula a obtenu ce cadeau pour Rocket

James Gunn explique comment Nebula a obtenu ce cadeau pour Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes. Spoilers.

Depuis vendredi dernier, les fans du MCU ont droit à un petit cadeau de Noël à l’avance avec Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes, un spécial amusant et touchant qui voit les Gardiens fêter Noël à leur façon. On y voit Mantis et Drax se rendre sur Terre pour une mission chaotique à la recherche de Kevin Bacon pour remonter le moral de Peter après la mort de Gamora.

Le court-métrage fait un excellent travail de mise en place du prochain film, Gardiens de la Galaxie 3 et révèle également le doux mystère de la vraie relation entre Peter et Mantis. Cependant, cela a également laissé les fans avec quelques questions, notamment comment Nebula a obtenu le bras de Bucky en cadeau pour Rocket. Dans un tweet récent, James Gunn a expliqué exactement comment Nebula a obtenu le bras mécanique du Soldat de l’Hiver.

Au cours de la bataille finale sur terre dans Avengers : Endgame, nous voyons Bucky et Rocket faire équipe pour tirer sur l’armée extraterrestre de Thanos. Compte tenu de l’obsession de Rocket pour les membres prothétiques, il demande à Bucky « combien pour ce bras », auquel il ne répond pas et s’en va simplement. Rocket jure alors « je vais avoir ce bras ».

Son vœu a finalement été exaucé dans le spécial fêtes car vers la fin, nous voyons tous les Gardiens échanger des cadeaux et Nebula offre ledit bras à Rocket. Les fans sont restés sans voix et se sont demandé comment elle a fait. Lorsqu’un fan a demandé à Gunn comment Nebula l’avait obtenu sur Twitter, il a révélé : « Elle a fait un voyage sur terre et l’a arraché de son corps parce qu’elle sentait tellement l’esprit de Noël. »

She took a trip to earth and tore it off his body because she was feeling so Christmasy. — James Gunn (@JamesGunn) November 26, 2022

Quand une autre personne sur Twitter accuse Gunn « d’inclusion forcée » parce que « Il n’y a aucun moyen qu’elle ait volé son bras. Ça n’a aucun sens. Comme toute la phase 4, pure inclusion forcée de merde. » Gunn répond : « Je ne sais pas comment une cyborg avec une technologie extraterrestre avancée arrachant le bras d’un humain à cause d’une surabondance d’esprit de Noël est une inclusion forcée, mais maintenant c’est canon désolé. »

I’m not sure how a cyborg with advanced alien technology tearing off a human’s arm because of an overabundance of Christmas-Spirit is forced inclusion, but now it’s canon sorry. — James Gunn (@JamesGunn) November 26, 2022

Étant donné que Nebula connaît bien la Terre et divers Avengers, c’est parfaitement dans sa nature d’arracher un bras et de l’offrir à son ami en cadeau de Noël ! On se demande tout de même comment va Bucky et si cela sera abordé lors de sa prochaine apparition dans le MCU.

Clairement la réaction de ce fan est enracinée dans une certaine misogynie parce qu’il voit Nebula comme une femme qui ne pourrait pas arracher le bras de Bucky (un humain) et non « une cyborg avec une technologie extraterrestre avancée » comme la décrite Gunn. Et comme le souligne un fan sur Twitter, dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, la Doja Milaje le « désarme » facilement. C’est un jeu d’enfant pour Nebula qui est un ROBOT extraterrestre munie d’une technologie avancée.

Dans un autre tweet, il ajoute : « Je suis vraiment désolé, mais c’est déjà arrivé. Nebula considère Bucky comme du papier crépon mouillé. Cela dit, elle n’a pas pu s’empêcher d’arracher le bras parce qu’elle sentait tellement l’esprit de Noël ! PS Personne ne m’a forcé à inclure des cyborgs extraterrestres. »

I’m so sorry, but it already happened. Nebula thinks of Bucky as wet crepe paper. That said, she couldn’t help tearing off the arm because she was just feeling so freaking Christmasy! PS No one forced me to include alien cyborgs. https://t.co/SgLKAe7BpJ — James Gunn (@JamesGunn) November 28, 2022

Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+