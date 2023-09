DCU : James Gunn confirme que Freddie Stroma alias Vigilante sera de retour

James Gunn confirme que Freddie Stroma alias Vigilante restera dans le DCU qu’il met en place.

James Gunn et Peter Safran sont désormais à la tête chez DC Studios, ouvrant la porte à une multitude de nouveaux scénarios au cinéma, à la télévision et au-delà. Même si certains héros et méchants de DC ont commencé à être recastés, la question s’est posée de savoir quels personnages en live-action déjà existants seront transposés dans le nouvel univers DC.

Il est confirmé que Xolo Maridueña (Blue Beetle), Viola Davis (Amanda Waller) et John Cena (Peacemaker) reprendront leurs rôles dans le reboot de DCU, tandis que le retour des autres acteurs reste incertain. Il semble maintenant qu’un autre nom soit ajouté à cette liste. Gunn a récemment confirmé sur les réseaux sociaux qu’Adrian Chase / Vigilante joué par Freddie Stroma continuera d’apparaître dans le nouveau DCU.

Il n’y a aucune confirmation à ce stade quant à l’endroit où Stroma, qui incarnait auparavant le personnage dans la première saison de Peacemaker, reprendra son rôle ensuite.

Si une deuxième saison de Peacemaker a été confirmée, elle ne devrait pas arriver tout de suite, surtout que Gunn co-dirige désormais l’ensemble de l’univers DC. En attendant, il y aura Waller, un nouveau spin-off comblant le fossé narratif entre les deux saisons et se concentrant sur Amanda Waller (Davis) et les conséquences de la fin de la saison 1 de Peacemaker.

« Cela inclura également certains membres de la Team Peacemaker, en tant que réguliers dans la série », a déclaré Gunn lors de l’annonce des films et séries DCU à venir. « Cela fait essentiellement suite à Peacemaker. Nous avons deux grands créatifs qui travaillent dessus. Christal Henry, scénariste de Watchmen et Jeremy Carver, qui a créé Doom Patrol, ont élaboré cette histoire incroyablement merveilleuse qui, je pense, est vraiment fantastique et HBO adore. Alors ils mettent tout cela en place. »

Comme Gunn et Safran l’ont révélé plus tôt cette année, la liste initiale de DC Studios pour « Gods and Monsters » comprendra des films pour Superman : Legacy, The Brave and the Bold, Supergirl : Woman of Tomorrow, Swamp Thing et The Authority. Le DCU comprendra les séries Max Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost et une série animée Creature Commandos.

Source : Bleeding Cool / Crédit ©Warner Bros/Max