Suicide Squad : David Ayer dit que le film l’a brisé

David Ayer, réalisateur du premier Suicide Squad, compare son expérience à une tromperie brutale et dit avoir été brisé par le film.

L’expérience de David Ayer sur le film Suicide Squad fut encore bien plus traumatique que ce que le public pensait jusqu’à présent. S’adressant à Jon Bernthal dans le podcast Real Ones, le réalisateur a parlé franchement de son film DC sorti en 2016, qui a été un succès commercial pour Warner Bros., mais un échec critique.

Dans l’interview, Ayer a dévoilé la peine qu’il a ressentie lorsque sa version sombre et fondée du film a été altérée négativement par des pouvoirs échappant à son contrôle. « Cela m’a brisé », a déclaré le réalisateur. « Ça m’a mis au sol. »

Il a poursuivi en comparant son expérience à une tromperie brutale et assez graphique : « Hollywood, je le dis aux gens, c’est comme regarder quelqu’un qu’on aime se faire baiser par quelqu’un qu’on déteste. »

Ayer a révélé que le succès surprise de Deadpool début 2016, associé aux réactions mitigées de Batman v. Superman : L’aube de la Justice, a incité Warner Bros. à retravailler Suicide Squad, sorti en août de la même année.

« Deadpool est sorti, puis ils ont sorti Batman v. Superman, sans jamais l’avoir testé », a déclaré Ayer. « Et ils s’attendaient à un résultat différent, puis ils ont été martelés par toutes les critiques, et ont dit : ‘D’accord, nous allons transformer le film sombre et émouvant de David Ayer en une putain de comédie maintenant.’ »

Ayer affirme que ses images originales étaient si impressionnantes qu’il y avait des rumeurs au sein de WB selon lesquelles Ayer accèderait à un poste de direction au sein de DC. « Et à une époque, pendant Suicide Squad, quand les rushs arrivaient, les gens se disaient ‘oh merde —, peut-être qu’Ayer va reprendre DC’ », a déclaré Ayer. « C’est Game of Thrones là-dedans. La politique du palais était insensée. »

Il a déclaré qu’il avait toujours accès à sa version originale du film. « Ils n’ont jamais testé mon montage, et le fait est que je l’ai, je l’ai, et si je ne l’avais pas, oh mon Dieu… », a déclaré Ayer. « Tous ceux à qui j’ai montré le montage ont la même réaction : la rage. Du genre : ‘C’est le film que nous voulions, pourquoi ne l’avons-nous pas eu ?’ »

Le réalisateur ne sait pas si sa version du film sera un jour vue par le public. « C’est comme le Schrödinger’s Cut maintenant », a déclaré Ayer. « Est-ce plus légendaire de le voir ou plus légendaire de ne pas le voir ? J’ai parlé à James Gunn, et… il essaie de comprendre tout ce gâchis. »

Plus tôt ce mois-ci, Ayer a affirmé sur les réseaux sociaux que Gunn lui avait dit que le temps de son film viendra. Il a expliqué à Bernthal : « Ils veulent d’abord obtenir des scores au tableau, vous savez ? Je l’ai fait, je le montre aux gens, mais… c’est difficile parce que je veux passer à autre chose, je veux m’en guérir. »

Source : Real Ones / Crédit ©Warner Bros