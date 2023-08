Suicide Squad : Un espoir de voir le director’s cut de David Ayer un jour

David Ayer dit que James Gunn lui a dit que son director’s cut de Suicide Squad « aura son moment pour être partagé ».

Que les fans de David Ayer se réjouissent puisque le réalisateur leur donne un peu d’espoir quant à la sortie éventuelle de son director’s cut de Suicide Squad.

Ayer a toujours été ouvert sur le fait qu’il n’aimait pas le montage final du film de DC mettant en vedette Jared Leto dans le rôle du Joker, Margot Robbie en tant Harley Quinn, Will Smith en Deadshot et Viola Davis dans le rôle de l’intransigeante Amanda Waller.

Ayer s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour révéler que le co-directeur de DC, James Gunn, lui avait dit que son montage du film « aurait son moment pour être partager ».

« Il y a une véritable curiosité et un intérêt de la part de beaucoup de gens. Et je sais qu’il y a un autre groupe de personnes qui s’amusent à se moquer du film », a posté Ayer sur Twitter (enfin X). « Votre commentaire est un parfait exemple du nombre de personnes qui ont parlé du film de 2016 de manière négative. Avez-vous déjà vécu une expérience dans la vie qui ne s’est pas déroulée comme vous le vouliez, qui vous a détruit, qui vous a fait tout repenser ? Moi, oui. »



Il continue : « Tout ce que je sais, c’est que mon film qui n’a pas été vu est beaucoup mieux que le film du studio. L’intérêt de voir mon montage semble réel et organique. Et Gunn m’a dit que son moment viendra d’être partagé. Il mérite absolument de lancer son univers DC sans plus de drame sur les anciens projets. D’une certaine manière, je suis enchaîné à cette chose. Je chevauche un tigre ici et je gère cette situation du mieux que je peux. La vie est un voyage très étrange. »

What’s your advice on how to navigate this situation with grace? There’s a genuine curiosity and interest from a lot of people. And I’m aware of there is another group of people that have fun mocking the film. Your comment is a perfect example of how many are magnetically drawn… https://t.co/QZTZGUInAS

— David Ayer (@DavidAyerMovies) August 7, 2023