Aquaman 2 : Le film est autonome selon le réalisateur

James Wan, le réalisateur de Aquaman et le Royaume Perdu, dit que son film fonctionne comme un standalone.

Alors que de nombreux fans se demandent si le film Aquaman et le Royaume Perdu aura un impact sur l’univers DC en plein reboot, le réalisateur James Wan explique pourquoi la suite peut toujours être appréciée même si elle n’a pas de conséquences durables et fait techniquement partie de l’ancien DCU.

Selon ComicBook, le réalisateur James Wan a discuté de l’approche de l’équipe créative pour la prochaine aventure d’Arthur Curry, notant que c’était une histoire isolée qui n’a pas besoin du contexte de l’univers cinématographique plus large. « Eh bien, Aquaman – même le premier film – a toujours été un film très autonome », a déclaré Wan.

« Cela a toujours été notre approche: qu’il vit en quelque sorte dans son propre monde, et c’est en quelque sorte ainsi que nous avons également abordé Le Royaume Perdu. » Le réalisateur a poursuivi en disant que les fans des personnages et des acteurs trouveront toujours beaucoup à aimer dans le prochain film.

« Vous savez, les gens adorent Jason Momoa ; les gens adorent qu’il joue ce rôle ; et les gens adorent l’action visuelle de cet espace et de ce monde », a poursuivi Wan. « Et c’est ce que nous faisons : nous passons au niveau supérieur et nous continuons à nous développer – et tous les fans d’Aquaman, le personnage, qui aiment Black Manta, c’est le prochain niveau et je suis très excité d’enfin pouvoir leur montrer ce sur quoi nous avons travaillé toutes ces années. »

Si Wan dit que son film est autonome et n’a pas vraiment de lien avec le nouveau DCU, il a pourtant dû faire quelques ajustements, mais dans l’ensemble, parce que le film se déroule dans le monde aquatique et n’a pas vraiment de contact avec le monde extérieur, il n’a pas fait trop de changements.

Pour le moment, on ne sait pas si James Gunn et son équipe rebooteront le personnage d’Aquaman et si Jason Momoa gardera son rôle à l’avenir.

Aquaman et le Royaume Perdu sort le 18 décembre prochain.

Source : ComicBook / Crédit ©Warner Bros