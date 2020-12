Star Wars : Samuel L. Jackson de retour en Mace Windu ?

Le retour de Mace Windu teasé par le compte Instagram officiel de Star Wars le jour de l’anniversaire de Samuel L. Jackson.

Est-ce que Mace Windu sera de retour dans l’univers Star Wars ? La saison 2 de The Mandalorian a marqué de nombreux points auprès des fans de Star Wars en faisant apparaitre plusieurs personnages favoris de la franchise comme Ashoka Tano, Bo-Katan, Boba Fett ou encore Luke Skywalker.

À l’occasion de l’anniversaire de Samuel L. Jackson la semaine dernière, le compte Instagram officiel de Star Wars a célébré l’acteur et a laissé entendre que « la fête n’est pas terminée » pour le personnage de Jackson, Mace Windu.

Alors est-ce que cela veut dire qu’il reviendra et aura un futur rôle dans la franchise ? C’est la question que les fans se posent après ce teasing. Et est-ce que ce sera un film ou une série ?

Durant la saison 2 de The Mandalorian, les théories de fans ont suggéré un retour de Mace Windu. Ce ne fut as le cas mais ils ont eu raison pour Luke Skywalker qui est apparu dans le final pour récupérer Bébé Yoda et lui donner un véritable entrainement de Jedi.

Star Wars adore jouer la carte de la nostalgie, il ne serait donc pas étonnant de voir Jackson faire son retour. Si l’idée de voir Mace Windu dans la saison 3 de The Mandalorian n’est pas pour déplaire, on imagine qu’il aurait plus sa place dans la série Obi-Wan Kenobi qui est actuellement en préparation.

Il serait très logique que Mace Windu apparaisse dans la série Obi-Wan Kenobi avec Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker, qui a déjà été confirmé pour faire partie de la série. Evidemment, le personnage a été laissé pour mort dans La Revanche des Sith, mais Samuel L. Jackson et George Lucas ont toujours dit qu’il était encore vivant.

On attend de voir si Mace Windu fera son apparition dans un futur projet Star Wars.

