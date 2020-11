The Mandalorian saison 2 : Apparitions de Mace Windu et Luke Skywalker ? (théories)

Des théories de fan supportent l’idée que Samuel L. Jackson et Mark Hamill reprendront leurs rôles de Mace Windu et Luke Skywalker.

Samuel L. Jackson et Mark Hamill seront-ils de retour en Mace Windu et Luke Skywalker ? Ce sont des théories qui circulent sur la toile et qui les verraient revenir dans The Mandalorian. La dernière fois que les fans ont vu Mace Windu, il mourrait des mains de Palpatine mais certains fans pensent qu’il a survécu. Cette spéculation est accompagnée du retour de Mark Hamill en Luke Skywalker, même s’il est trop âgé pour jouer cette version de Luke.

Ces deux théories de fans de Star Wars attrapent une certaine traction, même s’il n’y a aucune preuve que Mace Windu reviendra ni que Mark Hamill est l’intention de revenir dans l’univers de Star Wars. Rien n’indique que Samuel Jackson est prêt à faire une apparition future dans la franchise Star Wars en cours, mais cela n’a pas empêché les fans de former des théories sur la façon dont ces deux maîtres Jedi pourraient revenir.

Le titre supposé du prochain épisode est « The Jedi ». Il est possible que ce titre soit en référence à Ahsoka Tano puisqu’on sait qu’elle va apparaitre mais pour certains, c’est peut-être une référence à Luke ou à Mace Windu.

Les fans pensent que le sort de Bébé Yoda, officiellement connu sous le nom de L’Enfant, est étroitement lié à la vie de Mace Windu après La Revenge des Sith, et Samuel L.Jackson et George Lucas affirment que Mace a vécu. La théorie pense que ce sera Mace Windu qui débloquera le plein potentiel de L’Enfant.

En ce qui concerne Luke Skywalker, le Redditor u/TheMediocreCritic pense que quand Mando rencontrera Ahsoka Tano, elle l’emmènera à Dagobah, croyant que Maître Yoda est toujours en vie. Après leur arrivée sur la planète, qui n’a pas été vue à l’écran depuis Le retour du Jedi en 1983, ils découvriront que Yoda est mort après avoir rencontré Luke Skywalker. La théorie continue à dire que Luke peut aider Ahsoka à entraîner L’Enfant tout en donnant à Mando des conseils pour vaincre Moff Gideon.

Il est également théorisé qu’Ahsoka donnera à Luke Skywalker un nouvel aperçu de son père, Anakin Skywalker, avant qu’il devienne Dark Vador, car elle était son Padawan et le connaissait pendant The Clone Wars.

Honnêtement, il est peu probable que Luke Skywalker et/ou Mace Windu apparaissent dans The Mandalorian, mais c’est toujours amusant de spéculer.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm/Disney