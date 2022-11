DCU : Les séries et les films encore plus connectés à l’avenir sous James Gunn ?

Les projets séries et films DC pourraient être encore plus connectés à l’avenir alors que James Gunn est à la tête de DC Studios.

Ces dernières années, Warner Bros a eu une approche plus autonome quand il s’agissait des films et des séries DC (sans compter l’Arrowverse qui était très connecté). Mais avec James Gunn et Peter Safran qui sont désormais à la tête de DC Studios (ancien DC Films) les choses vont changer.

Dans la description de leur nouveau poste, Gunn et Safran sont chargés de superviser « la direction créative globale de la célèbre franchise de super-héros à travers le cinéma, la télévision et l’animation sous une nouvelle bannière unifiée. »

Les mots clés ici sont « bannière unifiée ». En effet, leur but est d’unifier les différents projets ce qui pourrait résulter en moins de personnages joués par différents acteurs. Evidemment, le multivers existe chez DC ce qui permet d’expliquer les deux Flash, mis on sait que la série avec Grant Gustin sera bientôt terminée. Il y a aussi techniquement deux acteurs qui jouent Superman : Tyler Hoechlin dans Superman & Lois et Henry Cavill qui reste Clark Kent dans les films.

Il en est de même pour Bruce Wayne qui, à un moment donné, a eu 4 itérations différentes simultanément : Iain Glen dans Titans, Warren Christie dans Batwoman, Ben Affleck dans le « Snyderverse » et Robert Pattinson dans The Batman. Et ça, sans compter le retour prochain de Michael Keaton dans The Flash.

Mais alors que les plans de Gunn et Safran se concrétisent lentement mais sûrement, ces déconnexions seraient sur le point de changer de manière significative.

« Est-ce que vous et [Safran] envisagez de donner plus de séries télévisées aux personnages de DC qui ajouteront à l’histoire du DCEU ? », a tweeté un fan de Gunn dimanche. « Oui, très certainement », a répondu le cinéaste, « le DCU sera connecté à travers le cinéma et la télévision (et l’animation). »

Gunn a déjà commencé à jouer avec l’idée de série centrée sur des personnages dérivés des films avec Peacemaker dans laquelle John Cena a repris son rôle de Suicide Squad. Et de son côté, Matt Reeves développe une série centrée sur le Pingouin de son film The Batman, joué par Colin Farrell.

Dans des tweets supplémentaires, Gunn a déclaré que « certains » futurs projets animés continueront d’être autonomes… oui, les jeux vidéo partageront également une meilleure connexion au DCU plus large… et oui, il « continuera à écrire et diriger certains projets DC » tout en remplissant les fonctions de co-PDG de DC.

Source : TVLine / Crédit ©DC