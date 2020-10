Mourir Peut Attendre : Un rôle difficile psychologiquement pour Rami Malek

Rami Malek confie que son rôle de méchant dans Mourir Peut Attendre a été difficile psychologiquement.

Alors que les fans de James Bond vont devoir encore attendre des mois pour voir Mourir Peut Attendre, Rami Malek, qui incarne le méchant du film, s’est récemment confié sur son personnage, Safin. Si on en croit le réalisateur Cary Joji Fukunaga, ce personnage est un «adversaire hyper-intelligent et digne» qui est « plus dangereux que quiconque [Bond n’a] jamais rencontré ».

Malek s’est plongé dans ce personnage de méchant et explique à GQ Magazine comment il le perçoit. Pour lui, c’est un être méticuleux mais troublant : « Quand je pense à Safin, je pense à quelqu’un qui est méticuleux mais mesuré, et il y a quelque chose à ce sujet qui est vraiment troublant et perturbant. »

Il ajoute : « C’est quelqu’un qui, à certains moments, vous donne la sensation d’être observé et c’est encore une fois assez troublant. Il vous demande de remettre en question ce que vous pensez être juste, ce que vous pensez être faux et votre interprétation de ces deux choses est-elle aussi précise qu’elle semble l’être. »

Pour comprendre le fonctionnement de Safin, ça n’a pas été facile pour Malek qui a pris un coup mentalement. Il a remis pas mal de chose en question : « Je pense que vous commencez à vous poser des questions sur ce qu’est le mal. Et avec ce personnage en particulier, je le trouve fascinant car il peut se détacher de l’empathie afin de réaliser méticuleusement sa volonté et j’ai commencé à m’envelopper dans qui était cette personne psychologiquement. »

Il continue sa pensée mais tente de ne pas trop en révélé : « Il est impitoyable et c’est peut-être – je risque de trop en dire ici – le résultat de quelque chose qui lui est arrivé. Mais même reconnaître que cela puise également puiser dans son côté analytique. Je pense que le fait qu’il puisse encore trouver un moyen d’apprécier son propre mal est quelque chose qui est assez pétrifiant et psychologiquement quelque chose qui n’a pas été facile pour moi de puiser. »

Il semble vraiment que ce méchant est un manipulateur qui affecte les gens psychologiquement et prend du plaisir en le faisant.

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir Peut Attendre est annoncé pour le 31 mars 2021 en France.

Source : GQ Magazine / Crédit ©MGM/Universal