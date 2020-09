Scream 5 : 3 membres de l’équipe testés positifs au COVID-19 mais le tournage continue

Trois membres de l’équipe du film Scream 5 ont été testés positifs au COVID-19 mais le tournage continue.

Le tournage du film Scream 5 a démarré mais la production commence déjà à avoir quelques problèmes. Selon Deadline, trois membres de l’équipe du film ont été testés positifs au COVID-19. Alors que les studios tentent d’être le plus prudents possible avec la crise sanitaire qui frappe le monde, rien n’est sûr à 100%.

Le site Deadline révèle que les tests se sont révélés positifs la semaine dernière, mais que les choses ont repris normalement ce lundi. Le tournage s’est arrêté durant le week-end et les trois employés en question ont été placés en quarantaine pour 2 semaines et subiront d’autres tests tout comme les personnes avec qui ils sont entrés en contact.

Le film sera une histoire originale co-écrite par James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Ready or Not). Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett du groupe de réalisateurs Radio Silence (Ready or Not) sont à la réalisation et le troisième membre du trio Radio Silence, Chad Villella, sera producteur exécutif aux côtés de Kevin Williamson, qui a écrit le Scream original.

Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox, reviennent respectivement dans les rôles de Sidney Prescott, Dewey Riley et Gale Weathers. Parmi les nouveaux venus on trouve Mason Gooding, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner, Mikey Madison, Marley Shelton, Jack Quaid, Melissa Barrera et Jenna Ortega.

Scream 5 est annoncé pour une sortie en janvier 2022.

Source : Deadline / Crédit ©DR