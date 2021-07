Lucasfilm recrute le Youtubeur derrière le deepfake de Luke Skywalker dans The Mandalorian

Le YouTubeur Shamook derrière la vidéo virale deepfake de The Mandalorian avec Luke Skywalker travaille maintenant officiellement pour Lucasfilm.

Voilà une histoire qui n’arrive pas très souvent. Le Youtubeur connu sous le nom de Shamook a fait un travail tellement brillant avec son deepfake de Luke Skywalker que Lucasfilm l’a engagé dans son écurie de spécialistes d’effets spéciaux.

Connu pour ses vidéos deepfake populaires dans lesquelles il a amélioré le processus de rajeunissement dans des projets Star Wars comme Rogue One: A Star Wars Story et The Mandalorian, le Youtubeur a mentionné dans la section des commentaires d’une de ses vidéos ce mois-ci qu’il a récemment été recruté par Industrial Light and Magic de Lucasfilm.

« Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, j’ai rejoint ILM/Lucasfilm il y a quelques mois et je n’ai pas eu le temps de travailler sur un nouveau contenu YouTube », a écrit Shamook. « Maintenant que je me suis installé dans mon travail, les posts devraient recommencer à augmenter. Ils seront toujours lents, mais j’espère qu’ils n’auront pas lieu à des mois d’intervalle. Profitez-en ! »

Le studio a ensuite confirmé la nouvelle dans un communiqué : « [Industrial Light and Magic est] toujours à la recherche d’artistes talentueux et nous avons bien embauché l’artiste qui connu en ligne sous le nom « Shamook « , » a déclaré un représentant d’ILM.

Shamook a attiré l’attention en décembre pour avoir publié une nouvelle vidéo deepfake qui améliorait les visuels du final de la saison 2 de The Mandalorian. Dans l’épisode, on découvrait un Mark Hamill technologiquement rajeuni dans la peau de Luke Skywalker. Les comparaisons côte à côte entre l’original de la série et le deepfake de Shamook dans la vidéo, qui compte actuellement plus de 2,1 millions de vues sur YouTube, ne pouvaient pas être ignorées. Shamook a fait un excellent travail.

Shamook avait déjà fait quelque chose de similaire pour Rogue One. Le film comprenait des versions rajeunies de Grand Moff Tarkin (Peter Cushing) et de la princesse Leia (Carrie Fisher).

Il est intéressant de voir qu’au lieu de porter plainte contre Shamook ou d’essayer de l’arrêter d’utiliser leurs propriété en ligne, Lucasfilm a vu un artiste talentueux et a décidé de l’employer en utilisant son talent à leur avantage.

The Mandalorian Luke Skywalker Deepfake

Deepfaking Tarkin & Leia in Rogue One: A Star Wars Story