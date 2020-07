Captain Marvel 2 : Un mini film Avengers qui introduira Ms Marvel ?

Marvel Studios auraient des plans pour Captain Marvel 2 qui serait un film Avengers à plus petite échelle et introduirait Ms Marvel et d’autres héros.

Depuis la fin d’Avengers Endgame, il est dit que Carol Danvers sera la nouvelle leader des Avengers. En sachant cela, il ne serait pas étonnant de voir une nouvelle équipe se former autour d’elle dans son prochain film solo. Selon la rumeur, Captain Marvel 2 serait une sorte de mini film Avengers qui introduirait d’autres super-héros dont Kamala Khan alias Ms Marvel.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a parlé de l’introduction de Ms Marvel dans l’univers cinématographique Marvel il y a quelques années, mais ils voulaient d’abord présenter Carol Danvers. Au San Diego Comic-Con 2019, Feige a ensuite officiellement annoncé la série Ms. Marvel à venir sur Disney +.

La rumeur qui circule actuellement dit que Carol sera une mentor pour Kamala et il est aussi dit que d’autres super-héros feront leurs débuts sur grand écran mais pour le moment, on ne sait pas lesquels. On ne sait pas non plus si des héros habituels feront une apparition. Hulk, Ant-Man, Spider-Man, Black Panther, War Machine ou encore Thor (pour ne citer qu’eux) sont toujours présents dans le MCU, mais rien n’est confirmé sur leur implication dans Captain Marvel 2.

Le film est pour le moment prévu en salles pour juillet 2022. Avec tous les changements de dates opérés ces derniers temps, il est possible que ça change mais elle est pour l’instant maintenue.

