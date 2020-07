Avengers Endgame : Katherine Langford se confie sur sa scène coupée

Katherine Langford se confie sur sa scène coupée dans Avengers Endgame face à Robert Downey Jr.

Chaque film a son lot de scènes coupées et les raisons sont multiples. Parfois, une scène se retrouve coupée parce que même si l’idée de départ était bonne, elle finit par casser le rythme du film ou elle devient inutile à l’échelle plus large. C’est un peu ce qui est arrivé à la scène que Katherine Langford (A Couteaux Tirés, Love Simon) a tourné pour Avengers Endgame et qui n’a finalement pas été retenue dans le montage final.

Cette scène a fini par être dévoilé sur la toile, quand Disney+ US a révélé la séquence. Les fans ont ainsi découvert que Katherine Langford jouait la version adulte de Morgan Stark, la fille de Tony. Elle est située juste avant la mort de Tony et il a une chance de parler à sa fille qui a grandit grâce à la pierre de l’Âme.

Récemment, Langford a été interrogée sur la scène dans une émission de radio australienne et elle a déclaré que, bien que la scène n’apparaisse finalement pas dans le film, elle était heureuse d’avoir pu vivre cette expérience.

Elle confie : « Je suppose que si vous allez être coupée de quoi que ce soit, pour au moins avoir l’expérience d’être coupée du dernier film Avengers, ce n’est pas trop mal. Et je pense que cette expérience, le simple fait de l’avoir filmer, était incroyable. Et Disney + a fini par le sortir de toute façon. Mais au moins j’ai l’expérience. Et honnêtement, c’était l’une des choses les plus cool que j’ai jamais pu faire. Je suis donc contente d’avoir le souvenir. »

L’actrice reste très positive, même si au final, elle n’est pas dans le film. Cette scène n’est pas forcément nécessaire mais elle est sympathique à voir. La relation de Tony avec sa fille était mignonne à voir dans le film et dans cette scène, elle le rassure en disant que son sacrifice n’était pas en vain. Elle a eu la chance de grandir grâce à ce qu’il a fait.

Ce qu’on se demande désormais, c’est si Langford apparaîtra dans de futurs films Marvel. Evidemment, quand n lui pose la question, l’actrice reste silencieuse. Est-ce que Morgan Stark fera partie du MCU à l’avenir ? La cote de l’actrice est en plein boom, il ne serait pas étonnant que Disney et Marvel lui fasse une place dans les phases suivantes, mais rien n’est garanti.

Katherine Langford est actuellement dans la série Cursed disponible sur Netflix.

Avengers Endgame – Scène coupée Tony et sa fille Morgan

Source : Smallzy’s Surgery / Crédit ©Marvel