Avatar 2 : Kate Winslet majestueuse sous l’eau (photo)

Nouvelle photo aquatique de Kate Winslet sur le tournage des suites d’Avatar.

Tout comme Sigourney Weaver, Kate Winslet se donne à fond pour son rôle dans les suites d’Avatar. Une nouvelle photo de l’actrice a été partagée sur les réseaux sociaux et on peut la découvrir sous l’eau. Winslet se tient debout avec une sorte de cape, au fond d’un tank avec sa tenue de motion-capture.

« J’ai dû apprendre à plonger en apnée pour jouer ce rôle dans Avatar, et c’était tout simplement incroyable », a déclaré l’actrice au Hollywood Reporter dans un récent profil. « Ma plus longue retenue de souffle était de sept minutes et 14 secondes, c’est vraiment dingue »

Dans Avatar 2, Kate Winslet incarne un personnage nommé Ronal qu’elle a précédemment qualifié de « personne aquatique ». Elle est donc très à l’aise sous l’eau, ce qui demande un énorme travail de la part de l’actrice.

From Kate Winslet’s recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020