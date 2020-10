Avatar 2 : Sigourney Weaver a retenu son souffle sous l’eau pendant 6 minutes

A 70 ans, Sigourney Weaver a retenu son souffle sous l’eau pendant 6 minutes durant le tournage d’Avatar 2.

Le mois dernier, James Cameron a annoncé que le tournage d’Avatar 2 était complété à 100% et qu’il ne restait pas beaucoup à filmer pour Avatar 3. Sigourney Weaver se trouve parmi les acteurs et actrices qui sont de retour dans la franchise et elle a récemment confié un de ses exploits sur le tournage.

Dans une interview au New York Times, l’actrice révèle que la préparation pour le film a été très exigeante. Elle a fait de la plongée en Floride et à Hawaii où elle dit s’être allongée au fond de l’océan tandis que les raies manta glissaient sur elle. L’actrice s’est également entraînée avec « des plongeurs militaires d’élite afin qu’elle puisse retenir son souffle, après une grande gorgée d’oxygène supplémentaire, pendant plus de six minutes ».

Plus Weaver et les autres membres de la distribution pouvaient retenir leur souffle, le plus longtemps Cameron pouvait filmer en une seule période sous l’eau. « Je ne me dis pas vraiment : « Eh bien, tu ne peux pas faire ceci ou cela. » Laissez-moi y aller ! Et nous verrons. »

« J’avais quelques inquiétudes », a poursuivi Weaver à propos du travail de cascade requis pour les suites d’Avatar. « Mais c’est à cela que servait la formation. Et je voulais vraiment le faire. Je ne voulais pas que quiconque pense : « Oh, elle est vieille, elle ne peut pas faire ça. » »

Weaver avait 70 ans au moment du tournage d’Avatar 2, mais cela ne faisait que la motiver davantage à effectuer un travail de préparation comme retenir sa respiration sous l’eau pendant six minutes.

Le Times rapporte que Weaver et les autres membres de la distribution ont dû apprendre à ne pas plisser les yeux ou à ne pas se fermer la bouche – deux réactions naturelles lorsque vous êtes submergé.e – pendant la prise après la prise dans un gigantesque réservoir d’eau. Elle avait des poids autour de sa taille et des plongeurs professionnels qui la renvoyaient à la surface pour prendre de l’air à intervalles brefs et réguliers.

Weaver incarnait le Dr. Grace Augustine dans le premier Avatar, une figure exobiologiste et mentor du protagoniste Jake Sully (Sam Worthington). Le personnage meurt au milieu du film, ce qui fait du retour de Weaver dans Avatar 2 un mystère. Weaver est rejoint dans la suite par les acteurs de retour Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, CCH Pounder, ainsi que de nouveaux arrivant.e.s dont Kate Winslet et Edie Falco.

Avatar 2 sera en salles le 16 décembre 2022 et le troisième volet sortira deux ans après, le 20 décembre 2024. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, ils ne sortiront pas avant le 18 décembre 2026 pour le 4 et le 22 décembre 2028 pour le dernier film.

Source : Movieweb / Crédit ©Disney/Fox