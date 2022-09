House of The Dragon : Miguel Sapochnik explique pourquoi la série propose moins d’action (teaser)

L’ex co-showrunner du Spin-off de Game of Thrones explique pourquoi l’intrigue de House of The Dragon est lente comparée à ce que l’on souvient de la série mère.

House of The Dragon est indéniablement une série beaucoup plus verbeuse que Game Of Thrones. Une série beaucoup plus centrée sur ses personnages que ne l’a pu l’être GoT, notamment à sa fin.

Le co-showrunner de la série, Miguel Sapochnik, réalisateur des épisodes marquants et bourrés d’action de la série culte (qui a quitté la série cependant) est revenu sur le rythme lent et assez particulier du spin-odd House of The Dragon.

Un rythme très centré sur les personnages et leur rapports, alliances, mésalliances, stratagèmes et autres ressors pychologico-politiques, pour une série et un univers rempli de dragons et autres batailles.

House of The Dragon se concentre notamment sur la famille Targaryan et la première héritière femme de ce clan, un peu comme une intrigue à la Succession, mais à Westeros, mettant les créatures à écailles mythiques en arrière plan de la narration. Un choix que certains pourraient avoir du mal à comprendre, surtout pour les spectateurs férus de bastons et souffles de dragon.

Malgré tout le réalisateur/showrunner explique que ce choix et raisonné et normal, puisqu’un peu comme dans la première saison de la série mère de House of The Dragon, on prend le temps de connaître chaque protagoniste et ses enjeux.

Mais il promet que la saison proposera assez de drames et d’évènements forts pour impliquer le spectateur dans cette dernière, bien que le rythme soit intentionnellement lent, malgré les sauts dans le temps.

« Il existe un vrai avantage à prendre le temps de présenter et connaitre les personnages, l’investissement en vaut la peine » a expliqué ce dernier. Il est vrai qu’après six épisodes, et une bataille un peu expéditive, la série est restée très bavarde et centrée sur les rapports internes au royaume ou entre chaque personnage, au-delà des deux femmes qui portent cette première saison.

Mais Sapochnik promet que cette première saison proposera quelques surprises : « la saison 1 de House of the dragon est un slow burn. Et ça en vaut la peine, parce qu’on propose assez de choses pour que les gens s’y intéressent. On s’est intentionnellement éloigné du spectacle, comme ça, quand on y reviendra, on le fera correctement ».

Un choix qui se comprend, quand on sait que les saisons de Game of Thrones se sont graduellement plus focalisées sur le spectacle que la narration, notamment dans les dernières saisons.

Il semble ici que Sapochnik et ses comparses aient souhaités revenir aux fondamentaux de ce qui a fait de Game of Thrones un succès, à savoir les relations conflictuelles psychologique et politique vis-à-vis du pouvoir et la conquête du pouvoir. Surtout que cette histoire se tiendra sur plusieurs décennies.

En attendant de voir où la fin de la saison 1 nous laissera, ci-dessous le teaser de l’épisode 7 de House of The Dragon, avec visiblement un face à face terrible entre Alicent et Rhaenyra. Un teaser porté par le morceau Lacrymosa du Requiem de Mozart, comme si la mélodie annonçait un destin funeste dans le prochain épisode.

House of The Dragon c’est tous les lundis, en simultané et à la demande sur OCS Go.

House of The Dragon preview Episode 7

Crédit photo : ©HBO