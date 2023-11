Gen V saison 1 : Un final explosif qui met la saison 4 de The Boys en place

Retour sur un final explosif pour la saison 1 de Gen V qui met la saison 4 de The Boys en place. Spoilers.

Après plusieurs semaines folles de montée en puissance, la saison 1 de Gen V culmine dans un final qui est tout aussi dingue qu’on pouvait s’y attendre. Cet épisode final contient quelques développements majeurs qui promettent d’être importants pour l’avenir de l’univers The Boys.

Après que Cate et Sam aient appris ce qui arrive à leurs camarades Supers à cause du virus créé dans « la Forêt », ils se déchaînent à travers le campus, tuant brutalement tous les non-Supers qu’ils rencontrent.

C’est à Marie et Jordan de sauver la situation, et tandis qu’André parvient à arrêter (et non à tuer) Sam, c’est Marie qui maîtrise enfin ses pouvoirs sanguins et fait ensuite sauter le bras de Cate alors qu’elle s’apprêtait à toucher Jordan. C’est à ce moment là que le Protecteur arrive sur les lieux et fout en l’air tous les efforts de Marie.

Les tables tournent

Le Protecteur accuse Marie d’avoir attaqué les siens (le chef des Sept est évidemment parfaitement à l’aise avec les pertes humaines ces jours-ci) et s’attaque à elle avec sa vision thermique. Plus tard, les médias surnomment Cate et Sam les « Gardiens de Godolkin », affirmant qu’ils étaient responsables de l’arrêt d’un déchaînement mené par les héros de Gen V. Ce sont donc les méchants qui s’en sortent comme des héros tandis que les véritables personnes héroïques sont traitées comme des criminels.

Marie a survécu à l’attaque laser du Protecteur montrant à quel point elle est puissante et peut encaisser le coup. Elle se retrouve maintenant emprisonnée dans une chambre d’hôpital sans issue avec Jordan, André et Emma (qui, plus tôt dans l’épisode, a compris qu’elle pouvait rétrécir en libérant ses émotions). Malheureusement, c’est sur ce cliffhanger massif qu’on laisse les choses. C’est une bonne chose que Gen V soit déjà renouvelée pour la saison 2 parce qu’il y a encore beaucoup à faire.

Mise en place de la suite dans The Boys

Et ce n’était pas tout à fait terminé puisque dans une scène de mi-générique, Billy Butcher (Karl Urban) explore les installations vides dans la Forêt et déclare : « Quelle bande de c**s ». Pourrait-il trouver le virus qui l’aidera à mettre fin une fois pour toutes aux Supers et en particulier au Protecteur ? Quelque chose nous dit que nous le saurons dans la saison 4 de The Boys, qui clairement est parfaitement mise en place. De plus, le virus est déjà dans la nature puisque la politicienne Victoria Neuman a mis la main dessus dans l’épisode précédant.

Nous terminons ainsi cette saison avec le soutien croissant du Protecteur à la suprématie des surper-humains. Il continue de perpétrer une haine qui se nourrit de la faiblesse, de la peur et de l’ignorance des gens. Ce discours dangereux, proche du nazisme, risque vraiment de faire encore plus de dégâts, non seulement dans la saison 2 de Gen V mais aussi dans la saison 4 de The Boys car les deux séries sont de plus en plus entrelacées. L’intervention du Protecteur et l’apparition de Billy montre que Gen V dépend encore trop de The Boys, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soit, mais ces jeunes étudiants doivent garder leur indépendance.

Cette première saison de Gen V fut un régal et une belle surprise. Totalement dans l’esprit sanglant et chaotique de The Boys, le spin-off nous montre des personnages forts, vulnérables mais aussi plein de convictions qui se battent pour ce en quoi ils croient. Gen V est l’une des meilleures séries diffusées en 2023, même si de temps en temps, elle se retrouve un peu victime de son setting, mais on ne peut pas nier que la série est brillante et comme son ainée, c’est une belle satire de la société d’aujourd’hui.

En attendant la suite, l’intégrale de la saison 1 de Gen V et les 3 premières saisons de The Boys sont à voir sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video