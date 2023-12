Reacher saison 2 : Une série d’action toujours efficace

Critique des premiers épisodes de la saison 2 de la série Reacher qui revient ce vendredi sur Prime Video.

Reacher est de retour pour une seconde saison. Lancée début 2022, la série gagnait son pari de revenir aux sources des romans de Lee Child qu’elle adaptait avec un héros plus en conformité avec le personnage décrit dans livre. Elle offrait alors quelque chose de différent des films portés par Tom Cruise, se basant sur le premier livre de la saga du héros militaire, Killing Floor (Du fond de l’abîme en VF) .

En cette fin d’année 2023, Reacher revient avec une saison 2 cette fois-ci basée sur Bad Luck and Trouble (La Faute à Pas de Chance en VF) le 11ème livre de la saga. Adapter le 11e livre de Reacher est une décision judicieuse : non seulement c’est l’une des histoires les plus fortes de la série, mais c’est aussi le moyen idéal d’entourer Reacher d’anciens camarades qui le connaissent bien et pratiquent les mêmes méthodes brutales. Leur lien est profond, ils se comprennent et Reacher n’a pas à se justifier.

Alors qu’il voyage à travers les États-Unis sans téléphone ni domicile, Reacher (Alan Ritchson) reçoit un message d’urgence codé via son solde bancaire de la part de son ancienne coéquipière Frances Neagley (Maria Sten) – un personnage vu dans la saison 1 qui a, cette fois-ci, un rôle beaucoup plus important. Des membres de l’escouade militaire autrefois commandée par Reacher sont tués alors il retrouve les survivants de la 110e unité d’enquêtes spéciales pour découvrir qui est responsable.

Nouveaux lieux, nouveaux personnages

Pour cette seconde saison, l’action a été déplacée vers New York, Atlantic City et les Catskills, alors que dans le livre elle se déroule à Los Angeles, Las Vegas et dans le désert. De manière générale, le passage à un contexte urbain offre un joli contraste avec le décor plus rural de la saison 1 et le déplacement de la côte ouest vers l’est n’a par ailleurs aucun impact négatif notable sur le cœur de l’histoire. Au contraire, c’est un plus : cela permet l’introduction de Domenick Lombardozzi (The Wire) en tant que personnage totalement nouveau dans la saga Reacher, le détective du NYPD Gaitano Russo.

Reacher lui-même continue d’être un personnage principal puissant, au propre comme au figuré et la saison 2 voit un Ritchson plus à l’aise, pleinement cristallisé dans un rôle qu’il est maintenant assez difficile d’imaginer incarné par quelqu’un d’autre. Reacher en tant que personnage exprime très peu d’émotions, mais Ritchson réussi à apporter d’autres dimensions au personnage, même s’il reste assez limité. C’est un géant qui est parfois inconfortable, qui tue avec une impartialité absolue, mais dont la froideur laisse parfois place à des moments plus chaleureux.

Le retour de Sten dans le rôle de Neagley est aussi une bonne chose parce qu’elle fait le lien entre les deux saisons, en dehors du personnage titre. On retrouve un visage familier dont la présence a du sens cette saison puisqu’elle faisait partie de cette escouade. Le fait que les capacités de Neagley et sa relation avec Reacher sont déjà établies permet de laisser de la place afin d’introduire de nouveaux personnages et d’autres vétérans du 110e, à savoir Karla Dixon (Serinda Swan) et David O’Donnell (Shaun Sipos). Les méchants joués par Ferdinand Kingsley et Robert Patrick sont peut-être un peu minces, mais ils sont suffisamment impitoyables pour que le public soutienne leur chute.

Un début de saison solide

Ce début de saison 2 laisse entrevoir une saison qui semble plus solide que la première. La série reste très classique dans sa structure (elle contient quelques flashbacks), elle est certes un peu old school, mais elle n’est pas prétentieuse et se laisse regarder facilement.

Les trois premiers épisodes mettent bien en place la saison, ils ont un bon rythme et un bon équilibre entre l’action et les moments plus calmes. C’est une pure série d’action avec un héros d’ordinaire solitaire et peu loquace, mais efficace, ce qui est parfait pour se détendre sans trop réfléchir.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de Reacher sont disponibles sur Amazon Prime Video. Les prochains épisodes seront dévoilés au rythme d’un par semaine jusqu’au 19 janvier 2024.

Crédit ©Prime Video