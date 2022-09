House of the Dragon saison 2 : Miguel Sapochnik quitte son poste de co-showrunner

La série House of the Dragon perd déjà un de ses co-showrunners pour la saison 2 mais un autre ancien de Game of Thrones fait son retour.

La passation de pouvoirs ne se fait pas qu’à l’écran dans House of the Dragon. Miguel Sapochnik, qui a été co-showrunner et réalisateur lors de la première saison de la préquelle de Game of Thrones, quitte la série HBO avant la saison 2.

Sapochnik, qui a réalisé des épisodes clés de Game of Thrones comme « Battle of the Bastards » et « Hardhome », a partagé les tâches de showrunner sur la première saison de House of the Dragon avec le co-créateur Ryan Condal et a également réalisé le pilote. Condal sera désormais le seul showrunner de la saison 2.

« Travailler dans l’univers de Thrones ces dernières années a été un honneur et un privilège, en particulier passer les deux dernières avec l’incroyable distribution et l’équipe de House of the Dragon », a déclaré Sapochnik dans un communiqué. « Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli avec la saison 1 et ravi de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs. C’était incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c’est le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement. »

Le vide laissé par l’absence de Sapochnik sera cependant comblé par un autre vétéran de Game of Thrones : Alan Taylor, lauréat d’un Emmy, qui a réalisé sept épisodes de GoT, dont « Beyond the Wall », ainsi que des épisodes clés des Soprano et Mad Men, rejoindra House of the Dragon en tant que producteur exécutif de la saison 2. Il réalisera également plusieurs épisodes.

« C’est un plaisir et un honneur d’être de retour à HBO, de me plonger dans le monde des Targaryen », a déclaré Taylor dans un communiqué. « J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ryan alors que House of the Dragon entre dans sa deuxième saison. Ryan, Miguel et George [R.R. Martin] ont lancé une histoire extraordinaire, dans un monde riche et fascinant. Revenir à Westeros sera une entreprise énorme, et j’ai hâte de relever le défi. »

House of the Dragon a fait ses débuts le 21 aout dernier devant près de 10 millions de téléspectateurs, devenant le meilleur lancement pour une série scriptée de HBO, et a même vu son audience augmenter au cours de la deuxième semaine. Une saison 2 a rapidement été commandée.

House of the Dragon, c’est tous les lundis sur OCS en France.

Source : Deadline / Crédit ©HBO