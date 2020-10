The Undoing : Oui, c’est bien Nicole Kidman qui chante le générique

Oui, c’est bien la voix de Nicole Kidman qu’on entend chanter le générique de la mini série de HBO, The Undoing.

Nicole Kidman est une femme aux multi-talents. Non seulement elle joue la comédie mais elle chante aussi. Après tout, elle a bien été nommée aux Oscars pour son rôle dans la comédie musicale Moulin Rouge et a gagné un Golden Globes pour ce même rôle. Elle a également chanté en duo la reprise de Something Stupid avec Robbie Williams, ce n’est donc pas étonnant de la voir chanter à nouveau.

Si vous n’êtes pas l’une de ses personnes qui écoutent la bande-originale de Moulin Rouge en boucle depuis presque 20 ans, vous n’avez peut-être pas reconnu la voix de Kidman durant le générique de la série The Undoing qui vient de démarrer sur OCS.

Dans The Undoing, Nicole Kidman incarne Grace Fraser, une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre. Elle a un mari aimant (Hugh Grant) et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu’elle pensait connaître, sa vie bascule…

Le générique de The Undoing est une reprise de la chanson Dream a Little Dream of Me. La chanson joue alors qu’on découvre des images d’une petite fille à la chevelure rousse. Il semble que cette petite fille soit une jeune version du personnage que Kidman joue dans la série puisqu’on ne voit pas l’enfant dans le premier épisode.

On imagine alors que le message est que le personnage du générique est une version innocente de Grace (Kidman) dont elle « rêve » tandis que la version adulte a perdu cette innocence. Le monde idéal de la petite Grace va exploser. Comme le montre le générique, sa petite bulle éclate, littéralement.

The Undoing est une mini-série en 6 épisodes adaptée du roman Les Premières Impressions de Jean Hanff Korelitz. A la réalisation, on trouve Susanne Bier (The Night Manager) et David E.Kelly (Big Little Lies) a écrit le scénario. Ceux qui ont vu Big Little Lies y verront quelques similitudes, notamment avec le meurtre mystérieux au centre et la riche communauté au cœur du scandale, mais la série vaut vraiment le coup d’oeil

The Undoing diffusée en France sur OCS en US+24.

The Undoing – Générique