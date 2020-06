b : Un robot Intelligence Artificielle casté dans un film de science-fiction

Pour la première fois, une Intelligence Artificielle a été castée dans le rôle principal d’un film de science fiction.

En ces temps de COVID-19, il n’y a rien de plus sûr qu’un robot en tant que protagoniste principal d’un film. Selon The Hollywood Reporter, la société belge Happy Moon Productions et Ten Ten Global Media de New York se sont engagés à soutenir b, un film de science-fiction au budget de 70 millions de dollars qui, selon les producteurs, sera le premier film à s’appuyer sur un acteur à j’Intelligence Artificielle.

Basé sur une histoire du superviseur des effets visuels Eric Pham, Tarek Zohdy et Sam Khoze, qui produit également via Life Entertainment, b suit un scientifique qui découvre les dangers associés à un programme qu’il a créé pour perfectionner l’ADN humain et aide la femme artificiellement intelligente qu’il a conçue (Erica) à s’échapper.

Les scientifiques japonais Hiroshi Ishiguro et Kohei Ogawa, qui ont créé Erica dans la vie réelle dans le cadre de leur étude de la robotique, lui ont également appris à jouer la comédie, en appliquant les principes de la méthode « Actors Studio » à l’intelligence artificielle.

« Dans d’autres méthodes d’acting, les acteurs impliquent leurs propres expériences de vie dans le rôle », dit Khoze. « Mais Erica n’a aucune expérience de vie. Elle a été créée à partir de zéro pour jouer le rôle. Nous avons dû simuler ses mouvements et ses émotions à travers des séances individuelles, telles que contrôler la vitesse de ses mouvements, parler de ses sentiments et encadrer le développement du personnage et le langage corporel. »

Pour le moment, Erica n’a pas encore de co-stars humaines attachées au projet mais apparemment, certaines de ses scénes ont déjà été filmées en 2019 au Japon. Le reste du film devrait être tourné en Europe l’année prochaine.

