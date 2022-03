Teen Wolf The Movie : Le fils de Derek casté, deux nouveaux et deux retours confirmés

Le film Teen Wolf caste le fils de Derek Hale et deux autres acteurs sont confirmés de retour.

Le film Teen Wolf aura au moins un loup-garou adolescent. Vince Mattis (Halloween) apparaîtra dans Teen Wolf: The Movie en tant qu’Eli Hale, le fils de 15 ans de Derek (Tyler Hoechlin).

Cette nouvelle est accompagnée par l’annonce du retour d’un autre membre de la famille Hale. Ian Bohen – qui se trouve actuellement face à Hoechlin dans Superman & Lois – reviendra également pour le film en tant que Peter Hale. Il est rejoint par Khylin Rhambo qui est confirmé pour reprendre son rôle de Mason Hewitt.

Notez également que deux nouveaux personnages seront introduits dans l’univers Teen Wolf : Nobi Nakanishi jouera l’adjoint Ishida et Amy Lin Workman sera Hikari Zhang. Pour l’anecdote, Nakanishi est apparu dans la série originale Teen Wolf, jouant une version plus jeune de Katashi alias le Yakuza Silverfinger (Doigt d’Argent).

Tous les acteurs ci-dessus rejoignent les acteurs annoncés précédemment Tyler Posey (Scott McCall), Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (Coach Bobby Finstock), Linden Ashby (shérif Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (adjoint Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) et Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

La description du film se lit comme suit : « Dans Teen Wolf The Movie, une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant est apparu. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des banshees, des werecoyotes, des hellhounds, des kitsunes et des métamorphes. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall (Posey), qui n’est plus un adolescent mais toujours un alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils ‘ai jamais affronté. »

La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.

