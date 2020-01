Fast & Furious 9 : Teaser et date du premier trailer

Un premier teaser pour le concert et le film Fast & Furious 9 dévoile la date du trailer.

Universal Pictures a publié un premier teaser pour le film Fast & Furious 9…Enfin en quelque sorte. Le studio a décidé de prendre une nouvelle route pour promouvoir le dernier film en date de la franchise.

Ils organisent un concert énorme la semaine prochaine avec des performances de Cardi B, Wiz Khalifa et Ludacris juste pour révéler la bande-annonce complète. C’est assez extravagant pour la promo d’un film.

Le teaser est plus pour le concert que pour le film, mais il dévoile Vin Diesel dans une voiture et on apprend que la bande-annonce arrivera le 31 janvier, soit le jour du concert.

The Road To F9 Concert & Trailer Drop is Friday, 1/31!

❤️ this Tweet to receive F9 content before the movie comes out in theaters 5/22. pic.twitter.com/0WcUccXHCV

— #F9 (@TheFastSaga) January 24, 2020