Grève des scénaristes : Un accord trouvé entre la WGA et l’Alliance des producteurs

Après quatre mois de grève, la Writers Guild of America a conclu un accord avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision.

Après plus de quatre mois de grève, les scénaristes hollywoodiens vont bientôt pouvoir reprendre le travail. La Writers Guild of America, le syndicat qui représente les scénaristes du cinéma et la télévision, ont conclu un accord de principe avec l’Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP). La guilde a annoncé la nouvelle à ses membres dimanche soir.

« Nous sommes parvenus à un accord de principe sur un nouveau MBA 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la rédaction du texte final du contrat », a déclaré le comité de négociation de la WGA dans un communiqué. Bien qu’aucun détail sur l’accord n’ait été révélé, le communiqué a salué l’accord comme étant « exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les scénaristes de tous les secteurs de l’adhésion ».

Les scénaristes étaient en grève depuis le 2 mai, lorsque le conseil d’administration du syndicat a voté à l’unanimité en faveur de l’action après six semaines d’échecs de négociations avec de grands studios dont Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount et Sony. La grève, qui a duré 146 jours, est l’une des plus longues jamais organisées par la WGA, dépassant les 100 jours de la grève de 2007-2008.

Cette grève a entrainé l’arrêt de beaucoup de productions en cours, que ce soit pour la télévision ou le cinéma. Les scénaristes n’étaient pas les seuls en grève puisque mi-juillet, ils ont été rejoint par les acteurs de la SAG-AFTRA qui eux aussi exigent une meilleure compensation.

Cela a marqué la première grève simultanée entre les deux guildes depuis 1960. Les grèves combinées ont eu pour résultat de fermer Hollywood et ont (entre autres) conduit Disney à retarder plusieurs films Marvel, un projet Star Wars sans titre et toutes ses prochaines suites d’Avatar.

La SAG-AFTRA reste en grève, cela signifie que même si les scénaristes reprennent leur plume, les tournages ne reprendront pas avant que les acteurs trouvent aussi un accord.

Les guildes ont toutes deux recherché des salaires plus élevés et des protections contre l’utilisation de l’intelligence artificielle pour leurs membres respectifs alors que l’industrie continue de s’éloigner des sorties en salles et de la télévision traditionnelles au profit des plateformes de streaming.

Source : Deadline, EW / Crédit ©DR