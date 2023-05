Hollywood : Les scénaristes de films et séries entrent officiellement en grève

Les scénaristes d’Hollywood sont officiellement entrés en grève ce qui va grandement impacter les séries et les films à venir.

La Writers Guild of America (WGA) est officiellement en grève après l’échec des pourparlers avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) et ce, malgré des mois de négociations.

En effet, depuis des mois, le syndicat des scénaristes américains et l’alliance des producteurs, qui représente les studios, ont tenté de trouver une solution afin que les productions de séries et de films ne soient pas interrompu par une grève.

« Nous n’avons pas trouvé d’accord avec les studios et les streamers », a déclaré la guilde dans un communiqué publié lundi soir. « Nous serons en grève après l’expiration du contrat à minuit. »

L’accord actuel de la WGA avec l’AMPTP, qui représente les neuf plus grands studios d’Hollywood, a expiré ce 1er mai. Les discussions concernant un nouveau contrat de trois ans ont commencé le 20 mars.

Au centre de la négociation : une reconnaissance et une correction de la manière dont le streaming a affecté le travail, la rémunération et les conditions de travail des scénaristes.

« Au cours de la dernière décennie, les sociétés de production ont adopté des pratiques commerciales qui ont réduit notre rémunération et sapé nos conditions de travail », a écrit la Writers Guild of America West dans un tweet récent. « Nous demandons de rétablir la rémunération et les conditions des scénaristes afin de refléter notre valeur pour cette industrie. La survie de notre profession est en jeu. »

Selon la WGA, encore plus de scénaristes travaillent au niveau de salaire minimum de l’accord actuel qu’il y a dix ans. Entre 2013 et 2014, seuls 33 % de tous les auteurs de séries télévisées étaient payés le minimum. Mais en près de 10 ans, ce nombre est passé à 50%. La baisse du salaire hebdomadaire des scénaristes et producteurs représentés a également été citée comme ayant baissé de 4% au cours de la dernière décennie. En tenant compte de l’inflation, cette baisse s’élève à 23%.

En prévision d’une éventuelle grève, certaines séries (dont Code Quantum et La Brea de NBC) ont prolongé la production de la saison en cours jusqu’à la suivante, afin de stocker des épisodes à l’avance pour compenser toute accalmie de la production.

Cette grève n’est pas sans rappeler celle de la saison 2007/2008 qui avait duré 100 jours et a eu un énorme impact sur les séries. Beaucoup ont du réduire grandement le nombre d’épisodes et certaines séries n’ont pas survécu à la grève et ont fini par être annulées.

On attend de voir combien de temps cette grève durera et comment les productions des séries de networks seront impactées dans les mois à venir. En ce qui concerne la saison des séries en cours, la majorité des productions sont terminées, la grève touchera surtout les séries à la rentrée prochaine si un accord n’est pas trouvé dans les semaines à venir, soit le moment où les salles de scénaristes se réunissent d’habitude.

Pour les séries de streaming, elles seront aussi impactée mais elles fonctionnent différemment des Networks. En effet, les streamers ont tendance à produire leurs séries bien en avance sur le calendrier et auront probablement de quoi faire en réserve pour le moment, bien que les séries et la quantité préparées soient inconnues.

