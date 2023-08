Dune Deuxième Partie : Sortie du film repoussée en 2024

Le film Dune Deuxième Partie, originalement prévu pour le 1er novembre 2023, sortira finalement en 2024.

La suite du film de science-fiction de Denis Villeneuve, Dune Deuxième Partie, a été retirée du calendrier 2023 de Warner Bros et devrait désormais sortir le 15 mars 2024. Le film devait initialement sortir le 1er novembre en France.

Ce changement de sortie a un léger effet domino sur deux des autres sorties à venir du studio. Godzilla x Kong : The New Empire a été déplacé du 13 mars 2024 au 12 avril 2024, et le film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim a été déplacé du 12 avril 2024 au 11 décembre 2024.

Ces changements font suite à la grève en cours de la SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs), au cours de laquelle les membres ne peuvent promouvoir aucun projet affilié aux principaux studios ou streamers d’Hollywood. Zendaya compte plus de 180 millions de followers sur Instagram, ce qui en fait un élément essentiel de la campagne marketing de chaque film dans lesquels elle joue. Son autre long métrage, Challengers, initialement prévu pour septembre, a aussi été repoussé en 2024.

À la fin du premier film, Paul Atreides (Timothée Chalamet) et sa mère Jessica (Rebecca Ferguson) s’étaient réfugiés dans le désert d’Arrakis après que le reste de leur famille ait été massacré. Cette attaque a été menée par leurs rivaux politiques de la Maison Harkonnen, mais cela n’a été possible que parce que les Harkonnen avaient le soutien de l’Empereur.

L’espoir de vengeance de Paul repose sur les Fremen du désert, qui sont des ennemis communs avec les Harkonnens. Heureusement pour lui, le Bene Gesserit a planté les graines de la prophétie religieuse sur Arrakis il y a longtemps, et donc pour les vrais croyants comme Stilgar (Javier Bardem), Paul semble maintenant être la réalisation de leurs rêves – surtout une fois qu’il a prouvé qu’il peut monter le sandworm géant. Cependant Chani (Zendaya) pense que cette prophétie a fait d’eux des esclaves.

Florence Pugh, Léa Seydoux Josh Brolin, Dave Bautista, Austin Butler, Stephen McKinley Henderson et Charlotte Rampling sont aussi au casting du film.

Pour voir ou revoir la bande-annonce, c’est ici.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros