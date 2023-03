Grey’s Anatomy : Saison 20 officiellement commandée avec une nouvelle showrunner

ABC renouvelle Grey’s Anatomy pour une saison 20 et confirme la nouvelle showrunner qui remplace Krista Vernoff.

Grey’s Anatomy continue de marquer l’histoire de la télévision avec une 20ème saison pour le drame médical qui vient d’être annoncée par ABC. Elle continue ainsi de détenir le record de la série médicale la plus longue de la télévision prime time américaine. Cette nouvelle n’est pas complètement une surprise, même après le départ à plein temps de sa star Ellen Pompeo.

La série reviendra ainsi la saison prochaine avec une nouvelle showrunner. Deadline confirme qu’après le départ de Krista Vernoff (annoncé il y a quelques semaines), Meg Marinis reprendra les rênes en tant que scénariste cheffe. Marinis est productrice exécutive de la série depuis plusieurs saisons maintenant, la série reste ainsi dans la famille.

Au cours des dernières années, ABC a eu l’habitude de renouveler Grey’s Anatomy et son spin-off Station 19 en tandem, mais selon Deadline, les contrats pour la saison 7 de Station 19 seraient toujours en cours d’élaboration. Cependant, il y a de grandes chances que ça se finalise et que la série revienne également à la rentrée prochaine.

Après le départ officiel d’Ellen Pompeo lors de la première de mi-saison, elle reviendra pour la finale de la saison 19 de Grey’s Anatomy le 18 mai. Pour le moment, aucun contrat n’est signé mais il est possible qu’elle apparaisse dans la série la saison prochaine. Pompeo reste productrice exécutive sur Grey’s et continue de fournir la voix off qui ouvre et ferme chaque épisode.

Notez aussi que les contrats de plusieurs autres membres de longue date de la distribution arrivent à leur fin cette saison. Toujours selon Deadline, il s’agirait de Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) et Caterina Scorsone (Amelia). Le studio de production ABC Signature devrait conclure de nouveaux accords avec eux pour revenir la saison prochaine. Ce qui est sûr, c’est que Kelly McCreary (Maggie Pierce) ne reviendra pas puisqu’elle quitte la série cette saison.

La saison 19 de Grey’s Anatomy marque un tournant dans l’histoire de la série non seulement avec le départ de Pompeo mais aussi avec l’arrivée de cinq nouveaux internes qui ont été plutôt bien reçus. Harry Shum Jr. (Benson “Blue” Kwan), Adelaide Kane (Jules Millin), Alexis Floyd (Simone Griffith), Niko Terho (Lucas Adams) et Midori Francis (Mika Yasuda) devraient revenir la saison prochaine.

