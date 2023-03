Grey’s Anatomy saison 19 : Kelly McCreary, alias Maggie Pierce, quitte la série

Kelly McCreary quitte Grey’s Anatomy après avec joué le Dr Maggie Pierce pendant neuf saisons.

Un autre personnage de longue date s’apprête à quitter les murs du Grey Sloan Memorial. Kelly McCreary, qui a joué Maggie Pierce, la demi-sœur de Meredith Grey (Ellen Pompeo) et chef de la chirurgie cardiaque de l’hôpital depuis la fin de la saison 10, quitte Grey’s Anatomy après neuf ans.

Son dernier épisode en tant que régulière dans la série sera diffusé le 13 avril. Tout comme Meredith qui est partie en février mais qui devrait revenir pour le final de la saison 19, Maggie viendra également rendre visite aux médecins de Grey Sloan plus tard cette saison, après ses adieux du 13 avril.

« Après neuf saisons, je dis au revoir à Maggie Pierce et à sa famille Grey Sloan », a déclaré McCreary qui a remercié la créatrice / productrice exécutive de Grey’s Anatomy Shonda Rhimes, la productrice exécutive / showrunner Krista Vernoff et ABC pour l’opportunité de faire partie de « l’institution télévisuelle légendaire » qu’est le drame médical de longue date.

« Jouer Maggie Pierce a été l’une des vraies joies de ma vie, et je pars avec une profonde gratitude pour chaque étape de ce voyage. Je suis ravie de ce prochain chapitre et de ce que l’avenir me réserve. »

Selon Deadline, le départ de Maggie a été soigneusement planifié. L’actrice aurait approché les producteurs à l’avance partageant son désir de partir et de poursuivre d’autres opportunités. Les scénaristes ont ainsi mis en place l’arc de la saison 19 de Maggie en tant que dernier chapitre du personnage à Grey Sloan, en vue de sa prochaine sortie. Cette histoire finale est en grande partie centrée autour des problèmes conjugaux de Maggie et Winston (Anthony Hill).

Connue pour son perfectionnisme et sa volonté de garder le contrôle, Maggie a été introduite dans l’avant-dernier épisode de la saison 10. Dans un twist final, il a été révélé un épisode plus tard que Maggie était la fille biologique de Richard Webber (James Pickens Jr.) et de feu Ellis Gray (Kate Burton), la mère de Meredith.

McCreary est revenue dans la saison 11, commençant comme récurrente et rapidement promue au rang de régulière de la série. Depuis, elle fait partie de la distribution principale, et n’a pris qu’une courte pause au début de la saison 18 à l’automne 2021 lorsqu’elle a donné naissance à son premier enfant.

On attend désormais de voir comment Maggie quittera Grey’s Anatomy et ce que cela signifie pour son mariage avec Winston qui est sur le point de s’effondrer.

Source : Deadline / Crédit ©ABC