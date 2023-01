Grey’s Anatomy / Station 19 : Krista Vernoff quitte son poste de showrunner

Krista Vernoff quittera son poste de showrunner de Grey’s Anatomy et Station 19 à la fin des saisons en cours.

C’est une page qui se tourne dans le monde de Grey’s Anatomy / Station 19. La showrunner de longue date Krista Vernoff va officiellement quitter les séries à la fin de la saison en cours. Vernoff a supervisé Grey’s Anatomy ces six dernières années (même si Shonda Rhimes reste la force créative de la série en arrière plan) et elle est a repris les commandes de Station 19 depuis la saison 3, simultanément.

« Ce fut le privilège d’une vie de se voir confier la gestion de Grey’s Anatomy au cours des six dernières années et de Station 19 au cours des quatre dernières », a déclaré Vernoff dans un communiqué. « La passion des fandoms dévoués et l’impact que ces séries ont sur les cœurs et les esprits ne peuvent être surestimés. La quantité de talent de ces deux distributions extraordinaires et de ces deux brillantes salles de scénaristes est sans commune mesure – et ces équipes travaillent magiquement semaine après semaine. »

Elle ajoute : « Je serai éternellement reconnaissante à Shonda Rhimes pour sa confiance et à Disney et ABC pour leur soutien. La dernière fois que j’ai quitté Grey’s Anatomy, je suis partie pendant sept saisons et la série fonctionnait toujours quand Shonda m’a appelée pour la diriger. Je ne dis pas au revoir parce que ce serait trop doux-amer. Je dis ‘On se voit dans sept saisons.’ »

Vernoff a commencé sa carrière de scénariste et de productrice sur Charmed et Wonderfalls. Elle fait partie de l’équipe de Shondaland depuis longtemps, ayant été productrice exécutive et scénariste de Grey’s Anatomy depuis ses débuts. Vernoff était l’ancienne showrunner de Grey’s de 2007 à 2011, elle est ensuite partie travailler pour Shameless puis elle est revenue au poste en 2017. Elle a également travaillé sur la série spin-off Private Practice.

« La créativité, la vision et le leadership dévoué de Krista ont permis à Grey’s Anatomy et à Station 19 de continuer à prospérer », a déclaré la créatrice de la série Shonda Rhimes dans un communiqué. « Je lui suis extrêmement reconnaissante pour tout son travail acharné. Elle fera toujours partie de la famille Shondaland. »

Pour le moment, on ne sait pas qui la remplacera, mais selon Deadline, il est possible que Meg Marinis, qui travaille sur Grey’s Anatomy depuis le début prenne la place de showrunner de la série médicale. Et côté Station 19, la productrice de Grey’s Zoanne Clack qui est devenue scénariste en chef de Station 19 cette saison serait promue co-showrunner aux côtés de Peter Paige (co-créateur de The Fosters et Good Trouble). Ce dernier a récemment rejoint Station 19 en tant que producteur consultant et a réalisé plusieurs épisodes de la série de pompiers depuis la saison 4.

Le départ de Vernoff coïncide avec celui d’Ellen Pompeo qui prend du recul sur la série et part pour un nouveau projet. Pompeo reste cependant la voix-off et promet de revenir rendre visite à la série.

ABC n’a pas encore renouvelé Grey’s Anatomy pour une 20e saison, et avec le départ de Vernoff et de Pompeo, cela soulève certainement la question de savoir si la chaine pourrait enfin fermer les portes du Grey Sloan Memorial.

La saison 19 de Grey’s Anatomy et la saison 6 de Station 19 reprennent le 23 février prochain.

Source : Deadline / Crédit ©ABC