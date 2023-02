Grey’s Anatomy saison 19 : Comment Meredith a dit au revoir à la série (spoilers)

Découvrez comment Meredith Grey a dit au revoir au Grey Sloan Memorial dans Grey’s Anatomy.Spoilers et promo.

Une page se tourne dans l’histoire de la télévision : le Dr Meredith Grey a officiellement quitté l’enceinte du Grey Sloan Memorial. Le retour de la saison 19 de Grey’s Anatomy, diffusé hier soir sur ABC aux Etats-Unis a marqué le dernier épisode d’Ellen Pompeo en tant que régulière dans la série.

Même si elle va continuer d’enregistrer des voix off pour la série et pourrait très bien réapparaître à l’avenir, c’est la fin d’une époque pour la série qui porte son nom. Pour l’occasion, les deux derniers vétérans de la série et ses mentors, Bailey (Chandra Wilson) et Richard (James Pickens Jr.) ont organisé une surprise pour son dernier jour.

Bien que la série ait tenu à ce que Meredith (Pompeo) dise : « Je ne vais qu’à Boston et je serai probablement ici la semaine prochaine », Richard a tout de même marqué le moment en déclarant que « Cet endroit ne sera pas le pareil sans toi. »

Alors que Meredith levait son verre et jetait un dernier regard sur ceux qui ont été sa famille à l’hôpital, il manquait une personne : Nick (Scott Speedman). Tout au long de l’épisode, les deux ont eu du mal à comprendre ce que ce déménagement signifierait pour leur avenir en tant que couple ou s’ils en avaient un ensemble.

Il y avait une scène en particulier que les fans de longue date de Grey’s Anatomy ont peut-être reconnu comme étant un rappel à l’un des moments les plus emblématiques de Meredith : son discours « choisis-moi, aime-moi » à Derek (Patrick Dempsey) lors de la deuxième saison de la série.

Cette fois-ci, après une opération, elle et Nick ont eu une discussion au même endroit où elle a fait son grand discours à Derek et lui a dit quel point elle l’aimait et le suppliait de l’aimer en retour. Alors que Nick se débattait avec la décision de Meredith de déménager à Boston, Meredith lui a dit que ce déménagement était ce dont sa fille avait besoin.

Meredith a ensuite déclaré : « Je te veux dans ma vie si tu veux être dans ma vie. Mais si je dois choisir, je vais me choisir moi, je choisis mes enfants, et je choisis ce qui est le mieux pour nous, et je ne vais pas te supplier de m’aimer. »

À la fin, après avoir été ramené à la raison par Helm (qui est toujours barmaid), Nick se précipite à l’aéroport mais il est coincé dans la circulation. Il appelle Meredith alors qu’elle était dans l’avion pour Boston et lui a avoué son amour. Mais elle a simplement prétendu que la réception était mauvaise et lui a dit qu’elle l’appellerait une fois qu’ils seraient installés. Il semble donc que cette fois, elle se choisisse vraiment elle-même (et sa famille).

Les rappels au passé ne se sont pas arrêtés là. Bien que la maison de Meredith ait perdu son grenier dans l’incendie, c’est maintenant la maison de trois jeunes docteurs, marchant sur les pas de Meredith, Izzie (Katherine Heigl) et George (T.R. Knight) tracés il y a des années quand ils se sont installés dans la maison. C‘est un joli passage de relais pour la jeune génération. Ainsi Simone, Lucas et Mika qui cherchaient tous une solution de logement, prennent possession des lieux puisque Maggie et Amelia ne vivent plus là non plus.

Et puis il y a les derniers mots que Meredith a prononcés dans l’épisode, alors qu’elle lisait un livre à ses enfants. « La fin de mon histoire n’est pas une sorte de conte de fée, parce que je suis toujours en vie, je suis toujours là et le soleil se lève toujours sur ma vie. » Cette référence au « soleil » dans cette série fera peut-être penser aux fans à ce que Cristina (Sandra Oh) a dit à Meredith : « Il n’est pas le soleil. C’est toi. » Et elle continue de briller.

La semaine prochaine, la course pour trouver un ou une remplaçante pour Meredith continue et comme le montre la promo, Teddy et Amelia espèrent toutes les deux devenir cheffe. Dans le reste de l’épisode, Maggie et Winston ne sont pas en bons termes, et Link s’appuie sur Jo pour un soutien émotionnel alors qu’il se prépare à une intervention chirurgicale sur un athlète bien connu. De leur côté, Simone et Lucas sont surpris par un visiteur improbable.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – Promo 19×08 – All Star

Crédit ©ABC