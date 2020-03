Justice League : Image inédite en costume de la version de Zack Snyder

Découvrez une image inédite de la version de Zack Snyder du film Justice League qui ne sortira jamais.

Alors que-un tier du monde entier est confiné, une nouvelle photo de la version inédite de Justice League a fait surface sur la toile. Zack Snyder a dévoilé cette photo sur le réseau social Vero et elle a été relayée par les fans sur Twitter.

Sur cette image, on découvre les cinq membres de la Justice League, tous en costume. Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Aquaman (Jason Momoa) et Batman (Ben Affleck) se tiennent debout et semblent planifier leur bataille finale contre Steppenwolf.

La version de Zack Snyder semble réellement exister, mais les effets spéciaux n’ont jamais été terminé et Warner Bros ne semble pas vouloir sortir le film. Cela n’empêche pas les fans de continuer leur campagne #ReleaseTheSnyderCut sur les réseaux sociaux.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros / Zack Snyder