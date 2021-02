Marvel : Le calendrier du MCU prend forme pour 2021 et au-delà

Le calendrier des films et des séries Marvel prend forme pour l’année 2021 et au-delà avec notamment une date pour Loki.

Ce n’est pas la pandémie qui arrêtera Marvel. Alors que WandaVision vit sa meilleure vie sur Disney+, la série sera suivit de pas mal de programmes cette année. Durant les TCA, le président et directeur de la création de Marvel Studios Kevin Feige, a donné un bref aperçu des projets du studio.

Le 5 mars marquera la fin de la saison 1 de WandaVision. Puis le 19 mars, la série Falcon et le Soldat de l’Hiver fera ses débuts. Composée de six épisodes, la série devrait être diffusée chaque semaine jusqu’au 23 avril.

Après Falcon et le Soldat de l’Hiver, Black Widow devrait enfin arrivé en salles le 5 mai 2021. Evidemment, pour le moment, cette date est susceptible de changer puisqu’on ne sait pas encore quand les salles de cinéma rouvriront à cause de COVID-19 et ses variants. Il est possible que la sortie soit déplacée en juillet, prenant probablement la place de Shang-Chi and the Legend of Ten Rings le 7 juillet.

Pour le moment, Disney ne veut pas sortir Black Widow directement sur Disney+ et espère vraiment pouvoir le sortir en salles. Notez que Feige n’a rien mentionné au sujet d’une sortie streaming pour Black Widow ou d’un changement de date.

Autre annonce que les fans attendaient, la date de diffusion de Loki sur Disney+. La série portée par Tom Hiddleston démarrera le 11 juin sur la plateforme. Feige confie également que « Peu de temps après Loki, nous aurons notre première série animée, What If?, Et je suis ici sur le plateau où nous finissons Ms Marvel », a-t-il déclaré.

Il ajoute : « Nous tournons également Hawkeye actuellement, et dans quelques semaines, nous démarrons She-Hulk, une semaine environ après cela, nous démarrons Moon Knight en plus de nos films pour le MCU grâce à Disney + »

Pas de saison 2 pour tout le monde

Retenez aussi que toutes les séries Marvel de Disney+ n’auront pas de saison 2 ou 3. Certains de ses séries sont des « one-shot », des véhicules qui servent à introduire des personnages ou à étoffer leur histoires pour ensuite les faire basculer vers le grand écran.

C’est le cas de WandaVision qui n’aura pas de saison 2. L’histoire de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) continuera directement dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness (prévu pour le 23 mars 2022) et le personnage de Monica Rambeau (Teyonah Parris) sera présent dans Captain Marvel 2 (en salles le 9 novembre 2022).. Idem pour le personnage principal de la série Ms. Marvel (Iman Vellani), qui devrait sortir sur Disney+ plus tard. Son histoire continuera aussi dans Captain Marvel 2, elle ne devrait donc pas non plus avoir de saison 2..

Feige précise tour de même que : « Nous pensons et prévoyons des deuxième et troisième saisons pour certaines des séries à venir. » Il ajoute : « Le plaisir du MCU est évidemment tous les crossovers que nous pouvons faire entre les séries et entre les films », a déclaré Feige, « donc cela variera en fonction de l’histoire. Parfois, il y aura une saison 2, parfois ça continuera dans un long métrage et de nouveau dans une série. »

Pour conclure l’année 2021, Eternals sortira sur grand écran le 3 novembre, puis Spider-Man: No Way Home devrait être en salles le 15 décembre.

Parmi les autres sorties en salles de Marvel en 2022, citons Thor Love & Thunder le 4 mai et Black Panther 2 le 6 juillet. Il y a aussi une série MCU Wakanda qui est prévue pour la même année.

Source : Deadline / Crédir ©Marvel Studios