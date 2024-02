Daredevil Born Again : Retour d’un lieu iconique (photos de tournage)

Des photos du tournage de Daredevil Born Again teasent le retour à un lieu emblématique de la série précédente.

Après un remaniement créatif dans les coulisses et la canonisation du DefendersVerse de Netflix, il semble que Marvel Studios fasse tout ce qu’il peut pour lier sa prochaine version de Daredevil à la série qui l’a précédée.

Naturellement, cela signifie revenir aux incontournables de l’époque du personnage sur Netflix. Il semble ainsi que Josie’s va faire son grand retour. Le bar de Hell’s Kitchen a servi de point de rendez-vous préféré à Matt Murdock, Foggy Nelson et Karen Page, non seulement dans les comics Marvel, mais aussi dans les trois saisons de Daredevil et il fera son retour pour Daredevil Born Again.

Alors que la production continue de filmer en décors naturels à New York, les photos de tournage continuent de faire surface.

Sur des photos récemment prises du tournage de Daredevil: Born Again, on peut voir les membres du département artistique transformer une devanture de magasin en celle de Josie’s.

Cette image de tournage arrive peu de temps après le leak d’autres photos qui ont confirmé les retours de Deborah Ann Woll et Elden Henson en tant que Karen et Foggy, les amis et collègues de Matt Murdorck (Charlie Cox). Dans un premier temps, ils n’étaient pas prévus mais après le remaniement de la série, ils ont finalement été appelés pour reprendre leur rôle.

Le casting de Daredevil : Born Again comprend également Vincent D’Onofrio en tant que Wilson Fisk/Le Caïd, Jon Bernthal qui revient dans le rôle de Punisher ainsi que Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nikki M. James.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’est annoncée pour Daredevil : Born Again, mais en attendant, la série de Netflix est désormais à voir ou revoir sur Disney+.

Source : ComicBook.com / Crédit ©DR/Marvel