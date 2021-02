Spider-Man 3 : Un titre dévoilé, mais pas d’Andrew Garfield et Toby Maguire ?

Le véritable titre de Spider-Man 3 est enfin dévoilé et Tom Holland nie la présence d’Andrew Garfield et Toby Maguire.

Après s’être amusé à troller les internautes avec de faux titres pour Spider-Man 3, Marvel et Sony ont enfin révélé le véritable titre du film via le compte Twitter officiel du long-métrage. Après Homecoming et Far From Home, le troisième volet de la saga portée par Tom Holland se nomme : No Way Home.

Le film ne s’intitule donc pas Phone Home, Home-Wrecker ou encore Home-Slice, comme annoncé par Tom Holland, Jacob Batalon et Zendaya sur leurs comptes Instagram respectifs.

Le véritable titre invoque le fait qu’il sera difficile pour Peter Parker de rentrer chez-lui. Il confirme alors que Spider-Man est bien en fuite après la révélation de son identité à la fin de Far From Home. Cela peut aussi laisser penser qu’il sera perdu dans le multivers et aura du mal à trouver un chemin pour rentrer à la maison.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Ailleurs, si la présence du multivers est clairement une option pour le film, Tom Holland nie la présence de ses prédécesseurs Andrew Garfield et Toby Maguire. Cela fait des mois que la rumeur persiste mais Tom Holland dit que ce n’est pas le cas…à moins que Marvel ne lui cache quelque chose..

Durant son passage dans le Tonight Show with Jimmy Fallon, l’acteur dit que les anciens interprètes de Spider-Man ne seront pas dans le film.

« Ce serait incroyable s’ils l’étaient parce qu’ils [Marvel] ne m’ont pas encore dit cela, et je suis Spider-Man et j’ai lu le script du début à la fin. Donc, ce serait un miracle s’ils avaient réussi à me cacher ça, mais pour le moment il n’y a pas de caméos des deux garçons. »

Soit Tom Holland dit la vérité et Andrew Garfield et Toby Maguire ne sont vraiment pas dans le film, soit il est devenu très bon dans le jeu de garder les secrets de Marvel.

Ce qui a été confirmé, c’est qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

À ce stade, on sait également que Benedict Cumberbatch reviendra en tant que Doctor Strange, et juste après cela, on le verra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux cotés d’Elizabeth Olsen qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff après son aventure dans WandaVision.

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Crédit ©Marvel/Sony