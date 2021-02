Wakanda : Série Disney+ avec le réalisateur de Black Panther en préparation

Ryan Coogler développe une série dans l’univers de Black Panther pour Disney + se déroulant dans le pays fictif de Wakanda.

Le monde de Wakanda va continuer à vivre sur le petit écran. Ryan Coogler, le réalisateur de la franchise Black Panther vient de signer un contrat de cinq ans avec Disney+ pour développer des séries pour la plateforme, ainsi que sur d’autres médias du groupe Disney.

Il continuera ainsi à construire le monde de Wankanda découvert sur grand écran en 2018, à travers une nouvelle série. Il travaillera également sur d’autres séries du MCU avec sa société Proximity Media.

Des détails sur ce que sera la série n’ont pas été révélés, mais Disney a confirmé la nouvelle avec une déclaration officielle du président exécutif Bob Iger : « Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération », a déclaré Iger.

« Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et nous sommes impatients de raconter d’autres histoires formidables avec Ryan et son équipe. »

Dans son propre communiqué, Coogler déclare : « C’est un honneur de travailler en partenariat avec The Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Black Panther était un rêve devenu réalité. En tant que fervents consommateurs de télévision, nous ne pourrions pas être plus heureux de lancer notre activité télévisuelle avec Bob Iger, Dana Walden et tous les incroyables studios sous l’égide de Disney. » Il ajoute qu’ils ont « déjà quelques projets sur le feu » et qu’ils « ont hâte de partager ».

Sorti en 2018, Black Panther a été co-écrit par Ryan Coogler et Joe Robert Cole, Coogler étant également le réalisateur. Il mettait en vedette le regretté Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, le super-héros de Marvel couronné roi de Wakanda après la mort de son père. Son règne est contesté par le vengeur Killmonger (Michael B. Jordan) qui espère changer Wakanda en lançant une révolution mondiale.

En plus de son succès auprès des critiques, Black Panther a été un énorme succès au box-office, enregistrant plus de 1,3 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde.

Notez aussi que Coogler travaille toujours sur Black Panther 2. Le film est prévu pour juillet 2022.

