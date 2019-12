Star Wars 9 : Pourquoi J.J. Abrams a choisi cette réponse pour la famille de Rey (spoilers)

J.J. Abrams explique pourquoi il a choisi cette réponse à propos des parents de Rey dans Star Wars L’Ascension de Skywalker. Spoilers.

Une des grandes questions que les fans de Star Wars se posaient depuis L’Episode 7 était de savoir qui sont les parents de Rey. Dans Les Derniers Jedi de Rian Johnson, on a appris que ses parents n’étaient personne. Kylo Ren lui dit que ses parents étaient des vauriens qui l’ont vendu pour quelques sous, dans le but de la décourager encore plus et la faire passer du côté obscur.

Ce n’était pas forcément la réponse que les fans attendaient mais cela montrait que même dans l’adversité, quand on vient de nulle part, on peut changer les choses et devenir un héros ou une héroïne. En gros, Rey n’a pas besoin d’être une Skywalker ou venir d’une grande famille pour être une héroïne.

Mais voilà, L’Ascension de Skywalker a donné une autre réponse et a changé la trajectoire de Rey. Il se trouve que le père de Rey est le fils de Palpatine ce qui fait d’elle la petite-fille de l’Empereur. Le message ici est que même si on est la descendante de la pire des ordures, le bien peut tout de même l’emporter.

Récemment, J.J. Abrams s’est exprimé sur ce choix durant une projection du film : “Je pense que l’un des thèmes du film est que n’importe qui peut être n’importe quoi, peu importe d’où vous venez, et je ne sais pas si cela résonne pour tout le monde, mais je pense qu’il y a pas mal de gens qui apprécient cette idée de ne pas venir d’un endroit que vous n’êtes pas particulièrement enthousiaste à l’idée de suivre ou dont vous êtes fier.”

Il ajoute : “Et bien que je comprenne complètement que « tu n’es personne » est une chose dévastatrice, pour moi le plus douloureux, le plus choquant était l’idée d’être du pire endroit possible. Et est-ce que ce truc que vous sentez, que vous savez faire partie de vous d’une manière ou d’une autre, qui vous hante, est-ce votre destin ? Et l’idée qu’il y a des choses plus puissantes que le sang, comme le dit Luke, cette chose était vraiment importante à transmettre pour nous.”

Pour Abrams, c’était inévitable : “Palpatine et Skywalker, l’idée que ces deux maisons se réunissant dans cette prochaine génération avait l’impression qu’il y avait une fatalité. Et si l’on devait regarder I à IX dans 50 ou 100 ans, j’espère que vous penserez que ces histoires sont inévitables.”

Le co-scénariste Chris Terrio a aussi donné son explication : “Nous avions un post-it dans notre salle de scénaristes qui disait: «Vous ne découvrez pas qui vous êtes, vous le créez», et si l’acte 2, l’acte du milieu de Rian [Johnson], découvrait qui elle est, nous avions vraiment besoin de reprendre l’idée de recréer qui elle est.”

Il continue : “Et bien sûr, découvrir qu’elle est une Palpatine est un problème dramatique au présent. Vous pouvez découvrir que vous venez de rien et ce n’est pas nécessairement [un problème dramatique présent]… Je viens d’une famille de camionneurs, je viens d’une grande famille royale illustre, ce n’est pas un problème présent pour moi sur cette scène. Si je découvre que je viens d’une famille des plus grands ennemis de J.J. Abrams et lui m’ont embauché et sont mon patron, et c’est mon profond et sombre secret, c’est un problème dramatique au présent. C’est plus intéressant pour Daisy de jouer et pour nous, c’était une histoire plus intéressante.”

C’est leur point de vue.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

