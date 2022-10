Black Adam : La scène du générique de fin tease une confrontation épique (spoilers)

Comme annoncé, le film Black Adam contient un caméo très spécial qui tease une confrontation épique. Spoilers.

Dwayne « The Rock » Johnson a passé la dernière décennie à essayer d’amener cet anti-héros de DC à l’écran, et maintenant, Black Adam est enfin arrivé dans les salles. Le film présente non seulement son homme fort titulaire, mais toute la gamme de la Justice Society of America, y compris Aldis Hodge en tant que Hawkman et Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate.

Comme beaucoup de films de super-héros, Black Adam contient une scène de fin de générique et celle-ci tease le retour d’un héros très familier des fans de DC. Attention, la suite est spoiler.

Black Adam n’a qu’une seule scène supplémentaire, qui arrive à mi-chemin du générique de fin. La séquence trouve Black Adam à Kahndaq, où il est accueilli par un drone envoyé par Amanda Waller (Viola Davis de retour). Waller est celle qui a envoyé la JSA pour capturer Black Adam en premier lieu, mais ici, elle dit à son ancienne cible qu’il n’est plus en danger. Elle promet de ne plus s’immiscer dans ses affaires, à condition qu’il reste à l’intérieur des frontières de Kahndaq.

Adam lui rappelle qu’il est fondamentalement imparable, d’autant plus qu’il a passé les deux dernières heures à se battre contre les membres de la JSA qu’elle a envoyés pour le capturer. Il lui dit que personne sur la planète ne peut rivaliser avec lui, et elle répond que, heureusement, elle a des relations qui ne sont pas de cette planète.

C’est alors que Black Adam reçoit un visiteur. Le Superman d’Henry Cavill se matérialise et il dit à Adam : « Nous devrions parler. »

Black Adam marque la première fois que Cavill reprend le costume de Superman depuis Justice League en 2017 (même si techniquement, il est dans la version de Zack Snyder sorti en 2021). C’est aussi l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood : plus tôt ce mois-ci, Johnson lui-même a parlé du retour de Cavill dans Black Adam, disant à l’acteur : « Bon retour à la maison ».

Quant à ce que l’avenir pourrait réserver au Superman de Cavill ? Il va falloir attendre pour le savoir. Mais il y a fort à parier qu’Adam et Clark Kent ne seront pas les meilleurs amis. Les deux s’affrontent fréquemment dans les comics, et le producteur de Black Adam, Hiram Garcia, a récemment confié à Cinemablend qu’il « espère qu’ils vont s’affronter à un moment donné », et il soupçonne que ce sera plus qu’un combat.

« [Cavill] voulait revenir, nous voulions qu’il revienne, et nous voulions nous assurer que nous pouvions établir que [son] personnage existe dans le même univers que Black Adam », a déclaré Garcia à CinemaBlend. « Nous avons de grandes ambitions pour les choses que nous aimerions faire. Cependant, tous ces éléments sont encore en préparation, je ne suis donc pas en mesure de fournir des mises à jour exactes. Mais sachez simplement que nous nous battons pour cela. »

Si pour le moment rien st dit sur son retour, il est certain que cette apparition dans Black Adam est le début d’une nouvelle histoire pour le Superman d’Henry Cavill.

Black Adam est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : Cinemablend / Crédit ©DC/Warner Bros