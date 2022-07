Les Gardiens de la Galaxie 3 : « C’est la fin de l’histoire » dit James Gunn au Comic Con

L’équipe du film Les Gardiens de la Galaxie 3 a teasé le film au Comic Con ou un trailer a été dévoilé.

« C’est la fin de cette histoire. Je suis désolé. Certaines histoires ont une fin. Cela ne signifie pas que tout le monde meurt. » Voilà ce que James Gunn a déclaré au sujet de son film Les Gardiens de la Galaxie 3 durant le panel Marvel au Comic Con de San Diego.

Les chanceux présents au Hall H ont pu voir un premier aperçu du film qui n’est malheureusement pas encore disponible en ligne. Mais évidemment, la presse présente sur place a offert des descriptions. Selon Deadline « la bande-annonce commence par l’invasion du navire des Gardiens par les Ravageurs, dirigés par Gomora. Star Lord essaie de reconquérir Gomora, mais apprend bientôt qu’elle n’a aucun souvenir d’eux travaillant ensemble. Adam Warlock fait une apparition, joué par Will Poulter, et la bande-annonce se termine par un teaser du passé de Rocket, la créature la plus triste de l’univers. »

Il semble ainsi que le film explorera plus Rocket et plongera dans son histoire. « Quand j’ai commencé à faire Gardiens de la Galaxie 3, je me disais, je ne sais pas, ça a l’air un peu bête. Je pensais que ça allait être Bugs Bunny rejoignant les Avengers », a déclaré Gunn à propos de Rocket. « Mais ensuite j’ai pensé que s’il y avait un raton laveur qui parle, comment est-il réel ? D’où vient-il ? J’ai réalisé qu’il était la créature la plus triste de l’univers, et c’est de cela que parle cette histoire, dans une large mesure. »

Pour Gunn, c’est la fin d’une aventure commencée il y a 10 ans : « Je pense qu’il s’agissait vraiment de raconter une histoire entre les trois films avec quelques aventures latérales », a déclaré Gunn. « Mais je pense qu’il s’agit vraiment d’une seule histoire. C’est le dernier arc que nous avons commencé au tout début des Gardiens de la Galaxie, avec Peter Quill, avec Rocket, voir où va Nebula, et même Kraglin, qui a commencé comme disant une ou deux répliques dans le premier film et est maintenant un gardien de la Galaxie principal. »

Le panel a aussi vu la présence Chukwudi Iwuji venu en costume, dans la peau de son personnage High Evolutionary, le créateur d’Adam Warlock : « Je suis content d’être ici, » a-t-il déclaré avant de traiter tout le monde présent de raclure. « Merci de m’avoir inspiré à quel point vous êtes tous vomitifs. La bile au fond de ma gorge quand je te regarde est toute la motivation dont j’ai besoin pour aller de l’avant et créer l’espèce parfaite, » a-t-il continué à insulter l’assistance. « J’ai hâte de vous disséquer tous et de voir ce que je peux apprendre. »

Clairement, High Evolutionary est le méchant au centre des Gardiens de la Galaxie 3.

Les Gardiens ont été vus pour la dernière fois en train de parcourir l’univers dans Thor: Love and Thunder et ils apparaîtront ensuite dans le spécial fêtes à la fin de cette année, qui fera ses débuts sur Disney +, avant de finir leurs aventures dans Gardiens de la Galaxie 3 l’année prochaine.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort le 3 mai 2023.

Source : EW, Deadline / Crédit ©Marvel, Shutterstock