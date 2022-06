Thor Love and Thunder : Premières réactions plutôt positives

Découvrez les premières réactions des critiques américains pour le film Marvel Thor Love and Thunder.

Thor Love and Thunder arrive dans les salles dans moins de trios semaines et les projections presses et avant-premières commencent à avoir lieu un peu partout. Les chanceux qui ont pu découvrir le film ce jeudi se sont rendu sur les réseaux sociaux pour donner leur premières impressions sans spoilers.

Une chose semble assez claire pour le moment, Taika Waititi semble avoir réalisé un autre film réussi de Thor. Presque toutes les réactions initiales sur les réseaux sociaux sont positives, à l’exception de quelques unes un peu plus réservées. Mais ce sont des réactions à chaud, on attend de voir les critiques avec plus de recule et de nuances quand l’embargo sera levé.

En attendant, c’est plutôt positif et ont retiendra que les performances de Christian Bale et Natalie Portman sont grandement saluer par les critiques qui les trouvent exceptionnels.

Richard Nebens de The Direct salue Christian Bale et Natalie Portman disant que leurs performances « brillent vraiment » et que « c’est peut-être [son] film de Thor préféré » :

#ThorLoveAndThunder is predictably hilarious yet unexpectedly personal and heartfelt. Christian Bale and Natalie Portman’s performances truly shine while Waititi delivers an emotional story. I think this may be my favorite Thor movie. pic.twitter.com/i7BpmQHvQ1 — Richard Nebens – The Direct (@RichardNebens) June 24, 2022

Pour Erik Davis de Fandango, c’est « une autre aventure classique de Thor ! » et il tease « les grandes batailles colorées et étranges alimentées par Guns N ‘Roses » et comment « Christian Bale [et] Russell Crowe sont particulièrement géniaux: et Korg ! »

Another classic Thor adventure! #ThorLoveAndThunder is everything I wanted it to be. Big, colorful, weird Guns N’ Roses-fueled battles to go w/ a hopelessly romantic story about discovering love in unexpected places. Christian Bale & Russell Crowe are especially great. And Korg! pic.twitter.com/fu0gTUuMRj — Erik Davis (@ErikDavis) June 24, 2022

Davis dit aussi que le film est « plus émotif que Thor: Ragnarok », et a taquiné que « les trucs post-crédits sont majeurs » Restez donc bien jusqu’à la fin. Et le duo que forment Tessa Thompson et Natalie Portman est « Le meilleur de ce film. Donnez-nous un spin-off avec juste les aventures de Valkyrie et Mighty Thor ! »

Also, these two are the absolute best in this film. Give us a spin-off with just the adventures of Valkyrie and Mighty Thor! #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/0bRtGBhTge — Erik Davis (@ErikDavis) June 24, 2022

Rachel Leishman de The Mary Sue a déclaré que le film « est le mélange parfait de Taika [Waititi] à son meilleur avec la comédie et un coup de poing dans les tripes tout en un. J’ai quitté ce film émotionnellement satisfaite tout en sanglotant et juste la perfection. »

holy shit. #ThorLoveandThunder is the perfect blend of taika at his best with comedy and a punch to the gut all in one. i left this movie emotionally satisfied while also sobbing and just perfection. we stan a dad rock soundtrack. in the words of my new favorite characters: AHH pic.twitter.com/MytduVq89h — it was rachatha all along (@RachelLeishman) June 24, 2022

Andrew J. Salazar de Film a eu une réaction plus mitigé, notamment concernant l’humour : « Thor : Love and Thunder s’améliore quand il n’essaie pas désespérément de retrouver la magie de Ragnarok. La plupart de l’humour n’atterrit pas aussi bien que la première fois, mais Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale font de leur mieux avec ça. »

#ThorLoveAndThunder gets better when it’s not trying to desperately recapture the magic of Ragnarok. Most of the humor doesn’t land as well as it did the first time, but Chris Hemsworth, Natalie Portman, & Christian Bale do the best with it. More coming soon to @DiscussingFilm pic.twitter.com/2jkZD8TJAi — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 24, 2022

Caitlin Tyrrell de The Illuminerdi est bien plus positive : « Thor: Love and Thunder dépasse toutes les attentes en équilibrant une folie absolument explosive avec des histoires émouvantes axées sur les personnages. Christian Bale est au top et Natalie Portman est vraiment exceptionnelle. Waititi vient peut-être de livrer le meilleur film de la phase 4 du MCU. »

#ThorLoveAndThunder surpasses all expectations balancing absolutely bombastic insanity with moving character driven stories. Christian Bale is top tier and Natalie Portman is truly outstanding. Waititi may have just delivered the MCU’s best movie of Phase 4 #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/HDePEKKS8P — Caitlin Tyrrell (@caitlin_tyrrell) June 24, 2022

Lyra Hale de Fangirlish va jusqu’à affirmer fermement que : « Thor : Love and Thunder est le MEILLEUR film que Marvel ait fait jusqu’à présent ! Je ne plaisante pas. Je n’ai pas ri aussi fort depuis Ragnarok et je me sens à nouveau investie dans Marvel d’une manière que je n’ai pas fait depuis Endgame. Aussi, apportez des mouchoirs. […] chef’s kiss du début à la fin ! »

#ThorLoveAndThunder is the GREATEST movie Marvel has made so far! I’m not joking. I haven’t laughed that hard since Ragnarok and I feel invested in Marvel again in a way that I haven’t since Endgame. Also, bring tissues. The journey is *chefs kiss* from start to finish!❤️ pic.twitter.com/bJYVxCJoQS — Lyra Hale 🔜 SDCC (@TheAltSource) June 24, 2022

Courtney Howard de Variety a fait l’éloge du film : « Thor : Love and Thunder a un appétit pour la destruction et des rires. C’est totalement génial ! Taika Waititi offre un spectacle subversif et irrévérencieux. Une histoire, des enjeux et une construction de personnages formidables. Chris Hemsworth et Natalie Portman, superbes. Russell Crowe et Christian Bale glissent facilement dans le monde. »

#ThorLoveAndThunder has an Appetite For Destruction & laughs. It’s totally rad! Taika Waititi delivers a subversive, irreverent spectacle. Great story, stakes & character-building. Chris Hemsworth & Natalie Portman, superb.Russell Crowe & Christian Bale slip easily into the world pic.twitter.com/W7PUUXIfM5 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) June 24, 2022

Thor Love and Thunder sort le 13 juillet dans les salles françaises.

Crédit ©Marvel Studios