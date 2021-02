WandaVision : Captain Marvel sera-t-elle le caméo dans le final ?

Grâce à WandaVision, on comprend mieux pourquoi Captain Marvel était méga furieuse contre Thanos. Une furie qui pourrait expliquer un éventuel retour pour panser les plaies de plusieurs personnages, et être l’indice d’un éventuel caméo de la femme surpuissante dans le final.

WandaVision, au delà d’être une série sur l’histoire de deux être hors normes, est aussi une origin story sur Monica Rambeau (qui sera Photon ou Spectrum dans l’avenir, one ne le sait pas encore).

Une sorte de petite origin story en lien avec des personnages de Captain Marvel. Une super héroïne absente d’Infinity War, qu’on a découvert dans son propre film, mais aussi dans Avengers Endgame.

Un retour en fanfare pour une super-héroïne aux pouvoirs phénoménaux, enragée dans cet opus pourtant centré sur les Avengers quittant le MCU.

Grâce à WandaVision, on peut désormais comprendre pourquoi cette dernière était si enragée et en colère, elle qui était plus solaire dans son propre film, ou pourquoi elle a réagi comme elle l’a fait devant le grand méchant violet lors de la bataille finale d’Endgame.

Pertes traumatisantes

Il faut dire que lorsqu’on revoit la séquence de bataille gargantuesque, la réaction de Carol Denvers, qui a pourtant rejoint la team Avengers depuis un moment entre temps après le blip, est très intense face au Titan, alors que cette dernière sait ce qu’il a fait.

Certes ce qu’il a fait n’est pas très noble, mais cela ne justifie pas une colère aussi forte alors que cela fait un moment qu’elle échafaude des plans contre ce qui a été fait. Un colère, comme si cette dernière voulait se venger de quelque chose que Thanos lui aurait fait personnellement.

Vu la réaction de Monica dans WandaVision concernant Captain Marvel quand on la mentionne, il se pourrait bien que la colère de Captain Marvel soit liée aux personnages qui font office de famille de cœur à la super-héroïne. Car oui, si Carole avait été sur Terre, Thanos aurait été peut-être facilement arrêté vu la puissance de cette femme.

Avec des si…

Surtout, si cela avait été le cas, Thanos n’aurait peut-être pas claqué des doigts, Monica n’aurait pas disparue dans le blip et perdu le temps précieux qu’il restait à Maria sur Terre, bien qu’atteinte d’une maladie incurable. Surtout, le cancer de Maria aurait peut-être pu guérir, si cette dernière n’avait pas perdu sa fille dans un élément surnaturel, alors qu’elle était en plein traitement.

Deux ans après sa disparition cette dernière est décédée, certainement car le chagrin ne l’aidait pas à combattre le cancer. Et surtout Carole n’a pas pu faire des adieux ni à l’une ni à l’autre. Lors de la bataille, Carole est dans une temporalité où elle a perdu non seulement sa meilleure amie, mais aussi celle qu’elle devait considérer comme une nièce dans le Blip, d’où cette rage particulière contre Thanos.

Certains pourraient arguer également que cette colère serait sûrement liée à une rencontre avant Infinity War, sachant que Captain Marvel parcoure l’espace dans le but devenir en aide aux espèces en dangers, quelles qu’elles soient. Au-delà de ce qui est arrivé à ses proches, sa réaction devait être aussi alimentée par certains génocides de Thanos dont elle aurait été témoin, vu que c’était le passe-temps favori de ce dernier avant de se lancer dans sa quête au pierres d’infinité.

Carole et Monica

Tout cela n’explique pas vraiment pourquoi Monica refuserait de discuter de Carole, énervée à la simple mention d’elle (comme dans l’échange avec Jimmy dans l’épisode 4 de WandaVision), alors que cette dernière est une femme qui a eu (et a toujours visiblement) une influence majeure sur elle. Ce n’est pas pour rien que lorsqu’elle passe à travers l’Hex, elle entend sa voix et ce qu’elle a pu lui dire d’encourageant, de la même manière que lorsqu’elle s’est reconstituée après le blip.

Peut-être que les deux derniers épisodes nous expliqueront pourquoi Monica ne semble pas heureuse à l’idée d’entendre parler de celle qui pouvait ou pourrait être son mentor, maintenant qu’elle aussi possède des pouvoirs dont elle n’a pas encore pleinement conscience.

Captain Marvel sera-t-elle le Caméo annoncé dans le final de WandaVision ? Possible, étant donné les multiples références à cette dernière, sa voix qui est très présente dans la série.

WandaVision est de plus en train de mettre en place plusieurs séries et films à venir de manière très subtile, comme élément charnière entre les multiples deuils d’Endgame et la phase 3 du MC(TV)U. D’ailleurs, Teyonah Parris est au casting du second opus consacré à la super-femme, même si celle qui sera Ms Marvel, Iman Vellani, sera également aux côtés de Brie Larson, preuve que l’histoire entre les deux femmes est loin d’être terminée. Sachant que cette série est une histoire de deuil, et de femmes surtout peut-être qu’un caméo de Carol permettra à certaines de commencer à panser leurs plaies.

Pour le savoir, rendez-vous vendredi prochain, et le 6 Mars pour les deux derniers épisodes de WandaVision, bien évidemment sur Disney+.

