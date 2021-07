Spider-Man No Way Home : Charlie Cox en Daredevil pour les reshoots ?

Alors que Charlie Cox annule son apparition au Celebrity FanFest, il se murmure que c’est à cause de reshoots pour le film Spider-Man No Way Home.

Les rumeurs selon lesquelles Charlie Cox apparaîtra dans le film Spider-Man: No Way Home continuent de circuler, et cette fois, c’est grâce au Celebrity Fan Fest, basé à San Antonio, qui a révélé que la star de la série Daredevil a annulé une apparition à la convention à cause d’un « changement d’horaire de tournage de dernière minute ».

C’est peut-être une coïncidence, mais cette annulation soudaine survient au milieu de rapports sur les reshoots de No Way Home, ce qui laisse penser que Cox sera à nouveau Daredevil.

THE SAD NEWS:

Unfortunately, due to last-minute filming schedule changes, Charlie Cox will no longer join us for #CelebrityFanFest. But don’t worry, if you sent in an item to SWAU for an autograph or still want to, he’s graciously agreed to make sure everything gets signed. — Celebrity Fan Fest (@CelebFanFest) July 20, 2021

Le fait que Cox n’a actuellement aucun autre projet pour lequel il pourrait tourner de manière réaliste, ajoute encore plus de poids à l’idée. Son prochain projet, la série dramatique irlandaise Kin dans laquelle il partage l’écran avec Aiden Gillen, a déjà terminé son tournage.

Bien sûr, une rumeur plus récente a émergé qui prétend que Cox apparaîtra en Daredevil dans la série Disney + de Marvel, She-Hulk, ce qui amène beaucoup à se demander si c’est la raison pour laquelle l’acteur a dû annuler son apparition à la convention. Quoi qu’il en soit, il semble de plus en plus probable que Charlie Cox revienne dans l’univers cinématographique Marvel.

Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, Marvel Studios n’a rien confirmé, mais les droits des Defenders leur étant revenus, ils peuvent utiliser ses personnages comme bon leur semble.

En attendant d’avoir plus d’information à ce sujet, Spider Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel/Netflix