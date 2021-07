She-Hulk : Retour de Charlie Cox en Daredevil ?

La rumeur du retour de Charlie Cox en Daredevil s’intensifie. Il reprendrait son rôle dans la série She-Hulk de Disney+.

Depuis des mois, voire quelques années, il se murmure que Charlie Cox reprendrait du service en Daredevil après l‘arrêt de sa série sur Netflix en 2018. Une rumeur l’annonce déjà dans Spider-Man No Way Home et aujourd’hui, une autre rumeur dit qu’il sera dans la série She-Hulk.

Jennifer Walter (Tatiana Maslany) alias She-Hulk est avocate tout comme Matt Murdock donc il n’est pas impossible qu’ils se croisent au tribunal.

La Youtubeuse Grace Randolph affirme sur les réseaux sociaux que Cox apparaitra non seulement en Matt Murdock mais aussi dans son costume de Daredevil. Elle donne aussi l’impression de croire en son appariation dans No Way Home où il ne serait qu’en Matt Murdock.

I can ALSO tell you that not only is #CharlieCox in #SheHulk

but he’ll appear in costume as #Daredevil

not just as Matt Murdock like in #SpiderManNoWayHome

When you see him, you’re gonna go crazy 😍#Marvel #MCU pic.twitter.com/sQYrSQ5ERf

— Grace Randolph (@GraceRandolph) July 6, 2021