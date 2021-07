Black Panther 2 : Le nouveau Captain America de retour au Wakanda ?

Anthony Mackie est-il impliqué en tant que Captain America dans le film Black Panther 2 Wakanda Forever ?

Alors que la série Falcon et le Soldat de l’Hiver s’est terminée avec la révélation du nouveau Captain America en la personne de Sam Wilson, le public se demande quand est-ce que nous le reverrons. Evidemment, son propre film est en préparation mais qui dit qu’il n’apparaitra pas dans un autre film avant ?

Dans une interview le mois dernier, un commentaire intéressant d’Anthony Mackie est passé un peu inaperçu. Alors qu’on lui demande s’il a des nouvelles de Captain America 4, Mackie confie : « Je ne sais pas, je ne sais pas. Littéralement, la série est sortie, et pour le dernier épisode, nous avons eu une soirée Zoom avec tout le monde. Et c’était tout. Je n’ai eu de nouvelles de personne depuis, donc je veux dire, [Marvel Studios] a un million de choses en cours. »

Puis il partage une info sur Black Panther 2 : « Je sais que la préparation de Black Panther 2 épuise tout le monde, donc je ne sais pas. Je suis intéressé de voir où ça va », a révélé Mackie. Est-il au courant de quelque chose parce qu’il est impliqué ou est-ce seulement une constatation de l’état de tout le mode chez Marvel Studios ?

Nous sommes certainement intrigués de savoir ce que Mackie veut dire par « épuiser tout le monde « . Nous devons imaginer que le processus est difficile pour toutes les personnes impliquées compte tenu du récent décès de Chadwick Boseman. Bien qu’on ne sache toujours pas comment Ryan Coogler prévoit de continuer l’histoire, nous savons que Black Panther: Wakanda Forever servira de suite à Black Panther sans recaster le rôle ni utiliser de CGI pour recréer Boseman.

Wakanda a presque servi de résidence secondaire à Bucky Barnes, l’ancien Captain America, Steve Rodgers, l’a emmené là bas pour récupérer après les événements de Captain America: Civil War. Avec cette connexion déjà en place, et Mackie qui semble être au courant de quelque chose dans les coulisses du film, le nouveau Captain America pourrait-il faire une apparition plus tôt que nous ne le pensons ?

La production a commencé fin juin à Atlanta, en Géorgie, et une partie du tournage devrait avoir lieu plus tard à Worcester, dans le Massachusetts. On attend de savoir si le nouveau Cap sera présent.

Winston Duke (M’Baku), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Martin Freeman (Everett K. Ross), Letitia Wright (Shuri) et Angela Bassett (Ramonda) sont tous attendus de retour pour a suite..

Le réalisateur Ryan Coogler a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole.

Black Panther : Wakanda Forever sortira le 8 juillet 2022. En attendant, le premier film et la série est disponible sur Disney+.

