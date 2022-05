Thor Love and Thunder : Le lien avec Black Panther et Moon Knight se confirme

Une image récente de Thor Love and Thunder semble confirmer le lien entre le film et Black Panther et Moon Knight.

La semaine dernière, une nouvelle image de Thor Love and Thunder a fait son apparition sur la toile via la base de données officielle de Disney. Dessus, on découvre Jane Foster (Natalie Portman) et Valkyrie (Tessa Thompson) assises l’une à côté de l’autre sur une sorte de trône.

En bas à droite de l’image, on remarque un autre personnage dans ce qui semble être un costume de panthère. Il pourrait bien s’agir de Bast, la déesse égyptienne qui a des liens avec Moon Knight et Black Panther : Wakanda Forever. Il a précédemment été annoncé que l’actrice Akosia Sabet incarnerait Bastet/Bast dans le film. Ce personnage est grandement lié à Black Panther mais la déesse prend aussi ses racines dans la mythologie égyptienne explorée dans Moon Knight.

Dans Marvel Comics, Bast est la déesse panthère guerrière qui a conduit le Wakandais Bashenga à l’herbe en forme de cœur, créant la toute première Black Panther. La déesse a été mentionnée pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel par T’Challa (Chadwick Boseman) dans Captain America : Civil War, et montrée brièvement dans Black Panther. Bast ne sera pas la seule divinité à apparaître dans Love and Thunder, puisque Russell Crowe va faire ses débuts dans le MCU en tant que Zeus, chef des Olympiens.

Dans la tradition égyptienne, Bastet fait partie de l’Ennéade, un groupe central des « principaux » dieux égyptiens. Bien qu’à première vue, cela ne signifie pas grand-chose, il s’agit en fait d’un lien direct entre Moon Knight et Black Panther, révélé dans l’épisode 5 de Moon Knight, « Asylum », lorsque la déesse hippopotame Tawaret a décrit qu’il existait plusieurs versions de l’au-delà selon qui le regardait.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : The Cosmic Circus / Crédit ©Marvel Studios/Disney