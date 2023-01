Avatar 2 passe la barre des 2 milliards de dollars au box office mondial

Avatar 2 La Voie de l’eau permet à James Cameron d’entrer dans l’histoire avec 3 films ayant dépassé les 2 milliards de dollars de recette au box office mondial.

Il n’y a que 6 films dans l’histoire du cinéma qui ont atteint les 2 milliards de dollars de recette et la moitié d’entre eux ont été réalisés par une seule et même personne : James Cameron. Avatar 2 La Voie de l’eau vient d’entrer dans ce club très fermé des films qui ont dépassé ce seuil de 2 milliards de dollars de recette dans le monde.

Le premier Avatar et Titanic sont les deux autres films de Cameron à avoir réussi cet exploit. Avanger Endgame, Star Wars Le Réveil de la Force et Avengers Infinity War sont les trois autres films qui referment ce cercle de « happy few ».

Et la vie du film n’est pas terminé puisqu’il continue de dominer cette semaine Ce week-end, le film a ajouté 19,7 millions de dollars de recettes à son total aux États-Unis et au Canada. Il domine ainsi le classement pour la sixième semaine consécutive. Le film a engrangé près de 598 millions de dollars en Amérique du Nord, et 1,43 milliard dans le reste du monde pour dépasser la barre symbolique des 2 milliards de dollars.

Sur la seconde marche du podium nord-américain Le Chat Potté 2 se maintient bien avec 11,5 millions de dollars et culmine à 297 millions dans le monde, tandis que M3GAN tient le cape avec 9,8 millions de dollars (124,6 millions de dollars dans le monde). La nouveauté Missing: Disparition inquiétante, de Nick Johnson et Will Merrick, se classe à la quatrième place avec 9,3 millions de dollars, devant Le pire voisin du monde, avec Tom Hanks, qui enregistre 9 millions de dollars.

Source : Box Office Mojo/EW / Crédit ©20th Century Studios