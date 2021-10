Rust : Accident mortel sur le tournage avec une arme tirée par Alec Baldwin

Alec Baldwin tue accidentellement la directrice de la photo et blesse le réalisateur sur le tournage du film Rust.

C’est un drame qui s’est déroulé sur le tournage de Rust, le nouveau film western d’Alec Baldwin. La directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, est morte dans un accident alors qu’Alec Baldwin manipulait une arme accessoire, censée être chargée à blanc. Le réalisateur Joel Souza, 48 ans a également été touché et grièvement blessé.

Selon Juan Rios du département du shérif du comté de Santa Fe, les autorités ont répondu à l’incident du ranch Bonanza Creek vers 13h50. heure locale à la suite d’appels au 911 indiquant « qu’un individu avait été abattu sur le plateau ».

Hutchins est décédée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique après avoir été transportée par avion depuis le plateau. Souza reçoit des soins d’urgence au centre médical régional Christus St. Vincent.

« Il y a eu un accident aujourd’hui sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique impliquant un pistolet à hélice avec des balles à blanc », a déclaré un porte-parole de la production dans un communiqué obtenu par PEOPLE. « La production a été arrêtée pour le moment. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe reste notre priorité absolue. »

Les autorités enquêtent sur le type de projectile qui a été tiré du canon à hélice et comment l’incident s’est produit. Aucune accusation n’a été déposée concernant l’incident, et la police continue d’interroger des témoins.

« Alec Baldwin a été interrogé par des policiers. Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n’a été engagée et aucune arrestation n’a été faite », a précisé à l’AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios.

« L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna », a déclaré un porte-parole de Rust Movies Productions LLC.

Rust est un western écrit et réalisé par Joel Souza dont le tournage se déroulait au Nouveau-Mexique. Alec Baldwin est co-producteur du film et incarne le rôle principal d’un hors-la-loi nommé Harland Rust.

Source : Deadline/People / Crédit ©DR