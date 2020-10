Justice League : Jared Leto revient en Joker dans le Snyder Cut

Jared Leto reprend son rôle de Joker dans le Justice League de Zack Snyder.

Voilà une nouvelle qu’on n’attendait pas. Alors qu’on pensait que Jared Leto ne jouerait plus le Joker, surtout après son coup de gueule contre Warner Bros, il semble qu’il reviendra au moins une fois.

Selon The Hollywood Reporter, l’acteur mettra à nouveau son visage de Joker pour le Justice League de Zack Snyder en préparation pour HBO Max. Le site américain dévoile qu’il fait partie des reshoots qui se dérouleraient actuellement. Pour le moment on ne sait pas en quelle capacité il sera présent dans le film.

Ceci est intéressant parce que quand le film s’est initialement tourné, il n’y avait rien sur la participation de Leto au film quand Snyder était aux commandes, avant son départ. Avait-il à l’époque déjà l’intention de l’inclure ? Il est possible qu’il était dans la version de Snyder avant la réécriture du film par Joss Whedon.

Jared Leto a joué le Joker dans Suicide Squad de David Ayer, sorti en 2016. Son interprétation a été reçu avec des critiques très partagés. Il est possible qu’à l’époque, Warner ait décidé de ne pas le garder dans Justice League, surtout après son étrange comportement sur le tournage. En effet, Leto avait la fâcheuse habitude de trop rentrer dans son personnage en envoyant des animaux morts à ses co-stars.

The Hollywood Reporter et Deadline affirment que Ben Affleck, Ray Fisher et Amber Heard (Mera d’Aquaman) sont aussi parmi les acteurs sur le tournage des reshoots. On ne sait rien sur les retours d’autres acteurs comme Jason Momoa et Ezra Miller pour les reshoots.

Le Snyder Cut est annoncé pour une sortie courant 2021 sur HBO Max.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros